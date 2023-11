Un 13% de la superficie del municipio de Vigo pertenece a las comunidades de montes vecinales en mano común (CMVMC); integradas por un total de 3.014 comuneros que llevan a cabo un aprovechamiento de los terrenos comunitarios. El negocio de la venta de la madera, las expropiaciones y los convenios con diferentes administraciones públicas o privadas para la ocupación de sus terrenos a cambio de un canon o arrendamiento centran los ingresos de estos colectivos, que el último año fue de 1,5 millones de euros, según las estadísticas de la Consellería de Medio Rural.

Reinversiones

Cada una de las catorce comunidades del municipio olívico reparte los dividendos generados con su actividad según marquen sus estatutos pero atendiendo siempre a una norma fundamental: deben reinvertir al menos el 40% de sus ingresos en el propio monte. En el caso de Vigo, a lo largo del año 2022, los comuneros reinvirtieron un total de 797.160 euros en el monte, bien con tareas de reforestación y cuidado del suelo, bien con la adecuación de zonas de ocio y disfrute para los vecinos de la parroquia. “Nosotros estamos a la espera de recibir el primer pago de la Xunta por los terrenos que cedimos para el CIFP Manuel Antonio y la residencia de mayores, y con ellos llevaremos a cabo un gran proyecto de ocio en el monte. Queremos una zona de merenderos para que toda la vecindad pueda disfrutar del monte”, explica José Domínguez “Pucho”, presidente de la comunidad de montes de Lavadores.

Replantación

Su homólogo en la CMVMC de Valladares, Gregorio Álvarez, tiene sobre la mesa otros proyectos orientados a la recuperación del monte tras perder cerca del 85% del mismo en los incendios de 2017. “Vamos sin prisa pero sin pausa. Todavía estamos inmersos en las tareas de reforestación y replantación de castaños y carballos; tenemos que poner al día los parques forestales con un campaña también de limpieza ante la invasión de la acacia”, relata Álvarez, quien reconoce que la inversión en el monte es “cara”. “Por una limpieza, un desbroce o cualquier tarea allá se van ya 6.000 euros; nosotros vamos sobreviviendo con la venta de CO2 pero la inversión en el monte es cara”, amplía.

No cumplen con las obligaciones

Uno de los problemas con los que cuentan las comunidades de montes del concello vigués, como muestran los datos de Medio Rural relativos a este pasado ejercicio, es que un 21,4 % de cumplen con sus obligaciones administrativas.

La razón fundamental no es tanto que no comunicasen la reinversión que tienen que realizar en base a lo que marca la ley, sino que directamente no han cumplido con esta cuota mínima de reinversión lo que implica que una de cada tres no cumpliría con esta Ley 7/2012 de montes de Galicia, enfrentándose a multas y sanciones.

14 comunidades

Actualmente, en Vigo hay 14 comunidades de vecinos: Beade, Cabral, Candeán, Castrelos, Coruxo, Lavadores, Matamá, Saiáns, San Andrés de Comesaña, San Miguel de Oia, San Pedro de Sárdoma, Teis, Valladares y Zamáns, que suman un total de 1.470 hectáreas.

La cifra es sensiblemente superior a la registrada el año anterior, con 1.455 HAC., motivado en parte de por los pleitos judiciales de las comunidades para recuperar los terrenos y parcelas que fueron ocupadas por las administraciones desde hace años de forma fraudulenta, tal y como están reconociendo ahora los tribunales. Se cuentan por docenas los casos en Vigo y su área de infraestructuras públicas y privadas construidas sobre monte comunal –las dependencias de la ITV en Peinador, los campos del AeroClub, las pistas del aeropuerto, la ampliación del Ifevi, el IES Carlos Casares, el CIFP Manuel Antonio...–, terrenos que ahora se suman a las propiedades de los comuneros.

En total son 3.014 los miembros que integran estas comunidades de montes, casi 200 menos que los contabilizados un trienio atrás. También hay cambios en cuanto a los ingresos y reinversiones. Por ejemplo, frente a los 1,5 millones de ingresos del 2022, en 2021 las comunidades de montes de Vigo obtuvieron 1,2 millones, muy lejos de los escasos 853.426 euros del año 2020 y los 2,18 millones contabilizados en 2017.

En cuanto a las reinversiones en el propio monte, la cifra más alta se registró en 2019, con más de un millón e euros de inversión mientras que la más baja fue, precisamente, la de este último 2022, con 797.160 euros.