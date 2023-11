Alzar la voz para dejar de ser “niñas eternas”

Tami es la primera en acercarse a saludar. Lo hace olfateando el calzado, los pantalones y las manos de la persona desconocida. No deja de mover la cola hasta que llega el momento de cambiar de lugar y es entonces cuando se convierte en los ojos de Artemisa. Ella la guía por el centro de Vigo, sortea los obstáculos y la acompaña a donde haga falta, pero a veces también cambia el rumbo según sus preferencias, y el parque canino de Vialia es toda una tentación.

Paseando por las inmediaciones del centro comercial de la ciudad, Artemisa Martínez habla sin tapujos sobre su realidad: “Si eres mujer, tienes discapacidad y aún por encima eres una persona LGBT, es que directamente eres invisible para la sociedad. Y de lo que no se habla, no existe”.

Cansada de que a lo largo de su vida la hayan tratado como “una niña eterna” y conviviendo con una discapacidad visual desde nacimiento, debido a un glaucoma bilateral congénito, en la pandemia decidió iniciar un proyecto en diferentes redes sociales para alzar la voz por ella misma, pero también por las personas LGBT con discapacidad, para dejar huella, para llevar a cabo una labor didáctica y soñando con que las que vengan detrás no vuelvan a tener que repetir a sus acompañantes frases como: “Por favor, no contestes por mí”, o que ninguna persona vuelva a asociar sistemáticamente que si una persona con discapacidad pertenece al colectivo LGBT es “porque es asexual”.

Las mujeres con discapacidad sufrimos violencias como el machismo y el capacitismo

Desde Vigo nació así “Realidades Diversas” en las diferentes plataformas digitales y, precisamente, por crear contenido en materia de discapacidad y desde una perspectiva interseccional, Artemisa Martínez opta en la actualidad al Premio ODA 2023 en la categoría de mejor creadora de contenido española en nuevos medios. La nominación le cogió totalmente por sorpresa y cuenta que, cuando se enteró, “estaba saliendo de la facultad y una compañera me dijo que me habían nominado a unos premios, pero me lo tomé a broma. Como le dije a la organización, tuve que revisar varias veces el correo porque creía que era un spam y, claro, cuando me di cuenta de que era verdad y de que estaba nominada con gente a la que admiro muchísimo, me hizo mucha ilusión. Me siento como la hermana pequeña de todas esas personas”, indica esta viguesa de 24 años de edad.

Te cuestionan constantemente porque piensan que las personas con discapacidad no mantenemos relaciones sexuales

Si hay algo que caracteriza las redes de Artemisa Martínez es que pone el foco en las barreras y en los derechos y demandas de una comunidad que afirma que “es infantilizada y cuestionada por la sociedad constantemente”. En este sentido, Martínez es contundente a la hora de analizar que “cuando eres una persona con discapacidad eres infantilizada, pero es que cuando eres mujer con discapacidad eres doblemente infantilizada, eres una niña eterna. Se te priva de información básica, no te hablan de sexualidad, no te hablan abiertamente de maternar, porque la sociedad cree que una mujer con discapacidad no va a ser madre, se te encasilla en un papel de niña eterna. Poco a poco, asociaciones empezaron a crear espacios de diálogo y se está comenzando a tener en cuenta la interseccionalidad. Nos damos cuenta así de que hace falta hablar de las violencias que sufrimos las mujeres con discapacidad, que son el machismo y el capacitismo, y está demostrado que sufrimos más violencia machista, especialmente psicológica y económica”.

En no pocas ocasiones, esta viguesa ha tenido la sensación de que le robaban la voz cuando la gente se dirigía a sus acompañantes en vez de a ella, de ahí que haya tomado el altavoz que le dan las redes sociales y ya no lo quiera soltar, especialmente porque, tal y como asegura, “siento que hay alguien ahí, que a alguien le interesa lo que tengo que decir y se me escucha. Porque cuando se habla de discapacidad te das cuenta de que la gente no sabe nada más allá de unos cuantos tópicos y cuando dices que eres LGBT, como en mi caso, que soy bisexual, te cuestionan constantemente porque piensan que las personas con discapacidad no mantenemos relaciones sexuales, negando así nuestra realidad”.

La gala de los Premios ODA se celebrará el próximo 4 de diciembre en Madrid, pero la comunidad LGBT gallega y la ciudad de Vigo ya puede presumir de gran ganadora.