La puerta de las borrascas atlánticas se abrió poco antes del ecuador de octubre y, un mes después, no se ha cerrado. Los embalses gallegos han dejado atrás cualquier atisbo de escasez —están al 84,2 por ciento lo del Miño-Sil y al 91,2 por ciento lo de Galicia Costa— y también se han vivido episodios de inundaciones y otras incidencias. Como es habitual en estas configuraciones atmosféricas, la fachada oeste es la que más precipitaciones acumula; para ejemplo, Vigo, que este martes cumple su trigésimo primer día consecutivo bajo la lluvia.

Según los datos de la estación de MeteoGalicia en el centro de la ciudad, hasta esta mañana se han recogido 687 litros por metro cuadrado en estas 31 jornadas. En un solo mes ha llovido más que la media anual de Madrid (420 l/m2) o Barcelona (615 l/m2).

Después de un arranque de octubre inusual por las elevadísimas temperaturas y el tiempo seco, un primer frente rompió la barrera anticlónica el 13 de octubre. Al día siguiente hubo tregua, pero desde el 15 del mes pasado no ha parado. La previsión indica que al menos mañana miércoles y el jueves continuarán las precipitaciones. Eso situará a la ciudad en 33 jornadas consecutivas bajo la lluvia, a solo tres de su récord, de 36, registrado en el campus universitario en septiembre-octubre de 2006.

En aquella época, MeteoGalicia aún no había instalado su estación en el centro urbano; la ubicada en As Lagoas-Marcosende suele recoger más cantidades de agua. En la actual serie, en cambio, la diferencia no es tan acusada como en otras ocasiones: se han recogido 702 litros por metro cuadrado, 15 más que en la avenida de Madrid. El día más lluvioso fue, de la mano de la borrasca Aline, el 19 de octubre, con 82 litros, y el más seco el pasado domingo, 12 de noviembre, con unos testimoniales 0,8 l/m2.

¿Es posible alcanzar el récord o por fin habrá jornadas más secas? Las previsiones apuntan a que la racha se puede cortar el viernes, aunque no es seguro. MeteoGalicia da un 50 por ciento de posibilidades de precipitaciones en Vigo pasada la medianoche, aunque las opciones irán bajando conforme avancen las horas. La Agencia Española de Meteorología (Aemet), por su parte, sitúa entre el 35 y el 10 por ciento la probabilidad de lluvias esa jornada.

Para el sábado, el instituto gallego baja al 10 por ciento las posibilidades de tener que coger el paraguas, aunque la Aemet las eleva al 45 por ciento. En todo caso, en lo que los modelos meteorológicos coinciden es en que, de llover, será en cantidades escasas. A partir del fin de semana, el anticiclón volverá, al fin, a imponerse y los vientos predominantes serán los del norte. Eso implica que la posibilidad de que lleguen frentes de lluvia se limita mucho en la fachada atlántica, aunque sí puede afectar a A Mariña y el norte de A Coruña. A cambio, las temperaturas caerán notablemente. Esa nueva situación tiene visos de prolongarse.

Ríos con riesgo de desbordarse