Nievitas,para min sempre serás Nievitas, non Nieves Ibarra.

Que difícil resulta atopar palabras acaídas para despedirte porque non quero dicirte adeus. Quero manter presente a túa vitalidade, a túa loita feminista, a túa simpatía,riseira porque es unha muller leda e simpática.

Son moitos os momentos que pasei contigo durante corenta anos e sempre cun obxectivo común: os nosos dereitos como mulleres. Lembras,Nievitas como desfrutamos en Pequín na semana anterior á Conferencia Mundial das Mulleres? Endexamais na miña vida rira tanto contigo, risadas cómplices co resto das compañeiras,mesmo momentos surrealistas. Pero queda entre nós que segueremos a lembrar eses momentos unha máis outra vez e rindo a escachar.

Lembro o felíz que es con Noa, Xan e Montes, como desfrutas con eles e eles contigo.

Xa vai días que non te vexo, certo é que as amigas non precisamos estar xuntas decote para amosar o que nos queremos e tí sabes que te quero, miña amiga.

Un día destes éite chamar para tomarmos unha cervexa e rirmos outro cacho con lembranzas comúns. Vas ter que facer un oco na túa paixón lectora.

Se non te chamo, faino tí e aí estarei.