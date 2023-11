El elevado precio del pescado salvaje da un empujón en las plazas al de acuicultura

El retraso de las luces navideñas de Vigo parece haber retrasado los “preparativos” de Navidad en general. Los puestos de los mercados municipales dedicados a la venta de pescado se las ven y se las desean para ofrecer un producto “de calidad y a un precio razonable”. Así, frente a ese pequeño, pero fiel, porcentaje de consumidores que buscan los productos de siempre sin mirar el precio, como aseguran las propias placeras, la inmensa mayoría de los vigueses están cambiando sus hábitos de consumo. Y las pescantinas también.

“Llevo semanas sin llevar un rapante. Lo solía vender a 7 euros el kilo, pero hoy por menos de 11 no lo encuentras”, comenta Cris, una de las vendedoras de pescado de la céntrica plaza de O Calvario. La pescantina afirma que aún es pronto para hacer una valoración de precios sobre la cesta de la compra de pescado para Navidad, pero asegura que “en comparación con el año pasado el precio en la lonja (O Berbés) subió un 20%”. Lo que hace que muchas de ellas empiecen a adquirir más productos criados en piscifactoría frente a ejemplares salvajes.

Respecto al aumento de precios y la “falta de algunas piezas” en la lonja, comentan que es fácil llegar y que “lo que había” haya sido comprado por las grandes superficies, las únicas capaces de hacer frente a los elevados precios de algunos pescados. “Llegas y ya está vendido”, aseguran. Y una de ellas pone un ejemplo. “Vi merluza de volanta, era del Gran Sol y había sido vendida toda la que había. Está a 9 euros el kilo, cuando lo normal era que estuviera a 4,50 o 5 euros”, cuenta que con esos precios las pescantinas no pueden hacerse con este tipo de producto.

“Hay poco pescado del que más se pide por estas fechas, como la merluza o el rodaballo, además del marisco (excepto centolla). Pero en la lonja siempre encuentras pescado de piscifactoría. Hay de todo, lubina, dorada, rodaballo, corujo... De todo. Y el precio se mantiene. Se nota en el sabor, eso sí, pero se puede comprar todo el año”, explica Cris. E ilustra sus palabras contando que vendió una pescadilla “no muy grande a 9 euros el kilo, cuando normalmente lo vendo a 6 o 6,5 euros, porque hay muy poca así que se pone carísima”.

Es por ello, que muchas de sus compañeras se han animado a aumentar la presencia de pescados criados. Y no son las únicas, porque cada vez más clientes se suman al carro de ventajas que ofrecen estos productos. “Mucha gente ni siquiera distingue uno de otro”, asegura otra de las placeras cuyo puesto tiene abundante presencia de pescado criado.

Desde la gerencia del mercado apuntan que “estamos en un periodo de transición, la gente aún no se anima a comprar con antelación lo que necesita para Navidad, en parte porque hay poca mercancía de bajura, debido al tiempo que hizo”. Afirman que “se están levantando las ventas” que estaban frenadas durante las semanas de borrascas, pero “no es por la Navidad, aunque la gente empieza a preguntar a las pescantinas, y poco a poco se activa el comercio de cara a las fiestas”. Aseguran “no estar preocupados” y recalcan que “con 35 puestos de pescado solo en O Calvario, hay cabida para todo tipo de precios”. Aunque reconoce que las placeras “van a comprar en la lonja el producto que no esté encarecido y el que vayan a dar salida”, reconociendo la nueva concepción que se está instaurando entre ellas: versatilidad e imaginación, para que no falte pescado a sus clientes.