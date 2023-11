El asalto de Ramón Nieto: cuatro minutos y medio de ejecución con una pistola plateada

El asalto ocurrido a la altura del número 340 de Ramón Nieto, frente al parque de Barreiro y en una zona con cafeterías y otros negocios que tiene bastante trasiego de viandantes, se produce en plena oleada de robos bancarios en Vigo y otras localidades del entorno que han puesto en jaque a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. El que ha llevado a prisión a Miguel Ángel F.O. –ahora se investiga si está relacionado con más golpes sin esclarecer asestados a otras entidades– responde al modus operandi clásico de los considerados históricos atracadores. Dos individuos armados con pistolas, uno mayor y otro más joven, entraron en la oficina pasadas las dos de la tarde del martes. El primero, que llevaba visera, gafas de pasta, cazadora y pantalón de chándal, tocó el timbre y entró después de que le abrieran la puerta. El segundo, también con gafas y cubriendo su cabeza con la gorra de su sudadera, llevaba un chándal con franjas naranjas. Este último fue el que inmovilizó con bridas al cliente septuagenario que estaba en el recinto del cajero. Estuvo también a punto de tomar como rehén a otra mujer que se acercó a la entrada y se dio cuenta que en la oficina estaba ocurriendo algo extraño, pero no fue capaz de activar el mecanismo de apertura de la puerta y la clienta logró irse de allí a tiempo.

Los empleados de la entidad relataron a los policías que los atracadores les conminaron a que abriesen la caja y los cajeros, logrando finalmente hacerse con 3.000 euros del dispensador de la caja de la oficina, a lo que se sumaron los 150 euros que le arrebataron al cliente que tomaron como rehén y dos teléfonos móviles de una de las trabajadoras. Los asaltantes, al percatarse de que en el exterior de la entidad había testigos, emprendieron la huida sin esperar a obtener un botín mayor.

Mientras se sigue buscando al cómplice, la Policía Nacional detuvo el miércoles por la noche a Miguel Ángel F.O. en relación con este robo. Ayer, en la comparecencia judicial, el fiscal pidió su ingreso en prisión preventiva tal y como después acordó la jueza, mientras que el abogado defensor solicitó su puesta en libertad al considerar que el único indicio en su contra por estos hechos es la identificación a través de las imágenes de las cámaras de seguridad, lo cual, dado que llevaba una gorra que tapaba parcialmente su rostro, considera insuficiente. A la espera de como evolucione esta instrucción judicial, policialmente se sigue investigando si el detenido podría tener relación con otros atracos bancarios en Vigo. Lo que ya se le atribuye también es su presunta participación en un robo con violencia e intimidación con arma de fuego ocurrido en octubre una discoteca de Redondela, en el que fue amenazado el responsable del local y por el que ya hubo otros dos detenidos.

Oleada de robos en bancos en plena época de alerta por las bandas del Este dedicadas a saquear chalés

La oleada de asaltos bancarios del último mes que han tenido como escenario Vigo y las localidades de Porriño, Pazos de Borbén y Vilaboa se produce en una época en la que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil se ponen en alerta por ser una de las preferidas de las bandas itinerantes del Este que se dedican al robo de viviendas. La elección de esta época no es casual: con el cambio de hora anochece antes, algo de lo que se valen estos delincuentes para entrar en los chalés aprovechando momentos en los que no hay nadie en su interior. Los puentes festivos en los que muchas casas están vacías al irse sus moradores de vacaciones o la cercanía de las fiestas navideñas que motiva que los domicilios se queden sin nadie durante los momentos de ocio o compras son rentabilizados por los grupos albanokosovares para hacer su particular agosto en pleno invierno.

Galicia es un destino propicio para las bandas del Este, al haber muchos núcleos de población y buenas carreteras para darse a la fuga. Junto a la recta final del año –desde octubre hasta diciembre–, actúan también en Semana Santa y verano. Son muy rápidos en la ejecución de los robos: en minutos se hacen con cuantiosos botines. Solo buscan joyas y dinero y no suelen ser violentos. Si se encuentran con algún morador en casa, simplemente escapan.