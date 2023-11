Coincidiendo con la festividad de San Martiño, la ciudad se entrega este fin de semana a los magostos. Con una lluvia que no da tregua, algunos de los eventos tuvieron que cancelarse y los grupos de amigos y las familias buscaron aquellas celebraciones protegidas de las inclemencias para disfrutar de las castañas y la música.

Como en la Porta do Sol, donde el Concello de Vigo habilitó dos carpas para poder guarecerse de las precipitaciones. Numerosas personas acudieron a la llamada y se registraron largas colas por hacerse con las raciones de este sabroso fruto del otoño, que repartió la Federación de Peñas Recreativas El Olivo. Algunos llegaron a aguardar, pacientes, más de 45 minutos para poder degustarlas. Sobre todo, al principio de la tarde.

En el kilómetro cero de la ciudad se congregaron también aquellos que tenían previsto acudir a la “Merendola de outono”, con magia y música, de la asociación del Casco Vello Alto, que tivo que aplazarse hasta el sábado 25 de noviembre por la meteorología.

Programa para el domingo

La cita de Porta do Sol contó con un pasacalles musical y, a resguardo de los toldos, las agrupaciones de gaitas Xistra de Coruxo y Xarabal, así como la banda Terapia de Grupo, que amenizaron la tarde del sábado desde las 17 y hasta las 22 horas. Mañana se volverán a encender las brasas y se realizarán talleres de magosto (de 17.30 a 19.30 horas), habrá una discoteca móvil infantil (de 17.30 a 18.30 horas) y el espectáculo de títeres Antón, un neno diferente” (18.30 horas).

El otro punto de la ciudad por el que se propagaron los sonidos de fiesta fue la alameda Eduardo Cabello de Bouzas. En este caso, desde la mañana, con actuaciones de escuela de danza y el mismo programa que se desarrollará hoy en Porta do Sol. En la jornada dominical, las academias de baile volverán a hacer demostraciones (de 12 a 13 horas y de 17 a 18 horas), El Olivo repartirá castañas (de 17 a 20 horas), habrá pasacalles musical (de 17 a 18 horas) y conciertos de Xistra de Coruxo (18 horas) y Vic and The Michel Blues (19 horas).

Otro de los diversos magostos que se celebraron en la ciudad fue el del Centro Recreativo, Artístico y Cultural de Coruxo, en el que se repartieron castañas y vino de forma gratuita. No faltó la música y la jarana con sus escuelas tradicionales.