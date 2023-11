Los huesos hallados bajo el Pabellón Bleu de Nigrán pertenecen a una única persona de avanzada edad

Bajo el antiguo Pabellón Bleu de Praia América en Nigrán, un edificio en la actualidad reconvertido en bloque de apartamentos, permanecieron ocultos durante décadas unos huesos humanos que hoy protagonizan un misterio que se constituye como todo un reto para la investigación policial y forense. El hallazgo hace una semana de un cráneo y de otras piezas de un esqueleto debajo de la cimentación de la construcción –fueron encontrados durante la excavación para instalar un ascensor– ha empezado a encontrar respuestas, pero todavía quedan demasiados interrogantes abiertos.

¿A quién pertenecen los restos? ¿Desde cuándo estaban allí? ¿Y cómo acabaron en ese lugar? Lo que se sabe por ahora es que los huesos son antiguos y pertenecen a una única persona de avanzada edad. Aparentemente no presentan signos de violencia y estaban profundamente enterrados, entre la arena evidenciadora del antiguo paraje natural de dunas que hubo allí hace un siglo. Pero hay que avanzar más y para ello se contará con la colaboración de Fernando Serrulla, toda una referencia de la antropología forense a nivel nacional e internacional y que ya tiene en la puntera unidad que dirige desde Verín los restos de cara a realizar un estudio antropológico y otro genético que, en la medida de lo posible, ayuden a ir aclarando las incógnitas.

La investigación ha recaído en la Guardia Civil, pero los agentes deberán esperar a los resultados forenses para avanzar en el caso. La extracción de los huesos en el lugar donde fueron hallados y el estudio preliminar posterior en la sala de autopsias del Hospital Nicolás Peña correspondió a José Luis Gómez, jefe de Patología Forense de la sede viguesa del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), desde donde se han remitido los restos del esqueleto a la Unidad de Antropología Forense que dirige Serrulla para un análisis en profundidad. Ambos profesionales ya han colaborado en numerosas ocasiones y además con éxito en otros casos que como éste eran ya de inicio difíciles, como el de la identificación del cadáver hallado en 2021 en un pozo de Porriño. Gracias a una técnica de aproximación facial forense pionera en Europa, se averiguó que la víctima de un crimen que aún hoy está en investigación era un ciudadano luso afincado en Vigo.

A la espera de lo que determine Fernando Serrulla, se presume –por ahora con cautela– que los huesos de Nigrán son antiguos, de 40, 50 o más años de antigüedad. Por el lugar donde aparecieron, parece improbable que se depositasen allí después de construirse el edificio. Lo que se sabe sobre las obras que afrontó el antiguo Pabellón Bleu es que ese inmueble se levantó en los años 30 pero después se supone que se derruyó para construir el Hotel Playa América, a cuyo proyecto se le dio el visto bueno en 1949. Y aún hubo otra fase de trabajos más de una década después para cambiar el uso a complejo de viviendas, que es como sigue a día de hoy.

Artrosis

Del esqueleto se hallaron el cráneo y distintos huesos, pero no estaban todos. Faltaban bastantes piezas. Los análisis preliminares arrojan que pertenecerían a una única persona, que era además de avanzada edad, por evidencias observadas en los restos que revelan que padecía artrosis, entre otras patologías propias de la vejez. Y un dato interesante es que los huesos no tenían la disposición habitual de cuando son inhumados por primera vez. Estaban apilados, lo que indica que el lugar donde acaban de ser hallados fue un enterramiento secundario, es decir, que fueron movilizados hasta allí desde su ubicación original. ¿Fueron llevados allí desde el nicho de un cementerio? ¿O_hay algún otro motivo para esta particular circunstancia? Por ahora se ignora la razón.

“A día de hoy está prácticamente todo por determinar, debemos esperar; será clave saber cuál es la data de los huesos”, afirma José Luis Gómez. Con el estudio que realice Serrulla se tratará de conocer el sexo de esa persona, cuál era su edad aproximada, cuántos años llevaba bajo tierra y si, como parece, no hay signos violentos. Aunque el interés antropológico es indudable si como parece son restos tan antiguos, no está tan claro que pueda haber una futura investigación judicial en torno a este fallecimiento: primero porque parece que no hay signos que indiquen que esa persona hubiese sido víctima de un suceso violento y, segundo, porque, aún de ser así, si llevaba décadas muerta esos hechos delictivos ya habrían prescrito.

¿Y se podrá llegar a ponerle nombre y apellidos? El reputado antropólogo forense de Verín trabajará también para hacer un estudio genético. El jefe de Patología Forense de Vigo avanza que el reto es difícil. “Probablemente se pueda obtener un perfil de ADN, pero el problema será posterior. ¿Con quién lo comparas? La misión no es imposible, pero sí que es complicada”, afirma. Junto al esqueleto no se halló nada más. Ningún objeto, por pequeño o insignificante que fuera, que pudiese convertirse en una pista de la que tirar. Todas las respuestas, al menos por ahora, hay que buscarlas en los enigmáticos huesos.

Un viaje en el tiempo por la historia urbanística del arenal de Lourido

Los restos aparecidos invitan a un viaje en el tiempo, entre interrogantes, por la historia urbanística del arenal de Lourido hasta su conversión en la actual Praia América de Nigrán. ¿Cuándo se depositaron allí? ¿Cuándo era una zona de dunas virgen? ¿Cuándo se comenzó el proyecto de Manuel Lemos de crear una ‘Niza gallega’? ¿En alguna de las reformas posteriores que sufrió el edificio?

Antes de que el emigrante retornado trazase su ambicioso plan de urbanización, las dunas ocupaban este espacio, que ni siquiera estaba conectado con los núcleos de Panxón y de A Ramallosa. ¿Podría el mar haber escupido un cadáver en esta zona tan poco transitada para luego quedar enterrado por la arena?

Las primeras edificaciones del proyecto, en el que estuvo implicado Antonio Palacios, estaban en pie en el año 1931, como consta en la hemeroteca de FARO. Y entre ellas estaba el Pabellón Bleu, que funcionaba a la vez como centro social –con restaurante, salón de baile o cancha de tenis– y como hotel, con huéspedes ya ese mismo año.

En febrero de 1949, el Ayuntamiento de Nigrán da el visto bueno para que Raimundo Vaquero levante un nuevo proyecto en el solar del Pabellón Bleu. Se trata de un edificio, diseñado por Antonio de Cominges, de mayor envergadura que la estructura original, que se debió derruir. En las imágenes se ve como los croquis responden al alzado actual y en nada se parecen a lo que se puede observar en las imágenes más antiguas.

Las obras dieron como resultado el Hotel Playa América, pero la propiedad luego decidió cerrar el negocio y transformarlo en apartamentos, un cambio que debió de darse durante los años 60. Una fase de obras de nuevo propicia para trasladar allí los restos óseos. La construcción alberga en la actualidad un bloque de viviendas bajo la denominación edificio Pabellón.