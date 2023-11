El Juzgado de lo Penal 3 de Vigo acogió ayer la vista contra el conductor de un autobús escolar por un supuesto delito de acoso sexual hacia la monitora que se encargaba del cuidado de los niños.

La mujer relató cómo los piropos iniciales pasaron a comentarios sexuales. “Me dijo que me pagaba 25 euros por irme con él y tener sexo anal. No eran comentarios apropiados ni para mí ni para nadie. Lo he pasado muy mal, me sentía vigilada, me daba terror salir de casa por si me lo encontraba”, declaró entre sollozos la víctima.

Por su parte, el acusado negó los hechos asegurando que se “malinterpretó” sus palabras. “Le dije algo de broma que igual le sentó mal”, dijo.