“Si logras sorprender a un niño, a un adulto te lo llevas de calle”

El aclamado ilusionista Jorge Blass llega a Vigo para presentar su nuevo espectáculo de magia, “Flipar”. Con dos pases que se celebrarán mañana, a las 20.00 horas, y el domingo 12, a las 18.00 horas, Blass desplegará sus mejores trucos para dejar al público más boquiabierto y ojiplático que nunca.

–“No existe imposible”, así describe su nuevo espectáculo. ¿Cómo convencerá al público vigués de ello?

–Lo que pretende este espectáculo es hacer flipar a la gente. La magia ha evolucionado mucho, ahora lo que presentamos en el escenario es mucho más interactivo, es mucho más sorprendente. Donde antes en un show hacíamos diez trucos de magia ahora hacemos 40, se ha multiplicado por cuatro el nivel de sorpresa, de ritmo, de dinámica, y eso hace que este show no te deje indiferente. Pretendemos dejar flipados de verdad a todos los espectadores que nos acompañen.

–Han sido varios años de trabajo, ¿qué nuevos elementos ha incorporado a su actuación?

–Hacemos uno que trata sobre la invisibilidad y convertimos en invisibles a dos espectadores, de pronto, el público y sus familias dejan de verles y es mágico. Hacemos un juego con todos los teléfonos móviles del público, se crea una magia que sucede en sus propias manos, y también presentamos otro juego con 2.000 piezas Lego, que nunca se había hecho. El show, desde que yo empiezo, es muy interactivo y aquellos que quieran participar pueden hacerlo. Realmente, suceden cosas maravillosas.

–Es un espectáculo para todos los públicos, pero conjugar la mirada infantil y adulta no parece fácil, ¿qué es lo más complicado para usted en este sentido?

–La magia está pensada para adultos. Muchas personas creen que es para niños, pero en realidad no, está pensada para los mayores y los niños la disfrutan. Es para todos los públicos y es importante que se dejen llevar. Siempre hay algún escéptico, pero al final todos acaban creyendo en la magia. A los pocos minutos de empezar ves como cambian la mirada y ya nada es lo mismo. Si los niños tienen algo es que son espontáneos, te responden cuando menos te lo esperas, y eso para la magia es muy difícil. Si consigues sorprender a un niño, a un adulto te lo llevas de calle.

–Teniendo en cuenta sus 30 años de trayectoria profesional, ¿qué es en lo que más ha cambiado la magia?

–Sobre todo, que antes era una magia menos visual, con menos ritmo y con menos efectos. La tecnología nos ayuda mucho, no tanto en lo visible, sino detrás. Nos ayuda a que nuestra magia permanezca oculta. Cuando la tecnología está en la parte visible del show, cuando haces trucos con teléfonos móviles, por ejemplo, tiene que maridar bien con la magia, porque si no rompe un poco con ella. Arthur C. Clarke decía que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, y si usas mucho la tecnología puedes restar emoción a la magia. Pienso que la magia tiene que tener un halo artesanal, algo orgánico, que puedas ver, tocar, y eso es lo especial, que con objetos ordinarios se producen efectos extraordinarios.

–¿Cómo ha sido la acogida del público hasta la fecha?

–Hicimos una temporada en Madrid y se agotaron las entradas y en Galicia solo lo presentamos en A Coruña. Ahora vamos a Vigo y estoy encantado. Hay mucho material original que nunca se había presentado, pero ya llevamos unas 54 funciones y creo que el show está en su mejor momento.

–Vivimos un momento convulso a nivel internacional, si estuviera en su mano el cambio, ¿cómo usaría su magia?

–Borrando los conflictos creados por el ser humano. Es capaz de los mejores logros, pero también es responsable de lo peor. Esas guerras, la falta de empatía, de no fijarnos en que es más lo que nos une que lo que nos separa... todo eso lo haría desaparecer de un plumazo. De alguna manera, aunque sea de forma modesta y humilde, creo que cuando la gente sale de mi espectáculo, ese público ha rejuvenecido, ha disfrutado, se ha conectado con todos los demás. En mi pequeño teatrillo creo que consigo que la gente salga un poco más unida y también feliz, porque rescatan a su niño interior y juega.