En el Ifevi sigue activa la campaña del Sergas para la doble vacunación frente al COVID y la gripe. Tras el primer llamamiento a los septuagenarios, ahora es el turno de los sexagenarios. La respuesta no está siendo la esperada. El Área Sanitaria de Vigo prefiere no dar datos hasta que concluya, pero admite una escasa participación. Y los clínicos están preocupados. “Tenemos la sensación de que hay bastante recelo a la vacunación esta vez. Vemos a la población dubitativa. Esperan a preguntarnos, cuando otros años lo tenían claro”, explican los jefes de los servicios de Medicina Interna y Neumología del Chuvi, los doctores Martín Rubianes y Alberto Fernández Villar, que observan cierta “fatiga vacunal”.

Sin querer “alarmar” a la población, sí desean “alertar” de que no hay que “relajarse” frente al SARS-CoV-2. “Vino para quedarse”, subrayan y creen que falta conciencia de ello. Entre otras cuestiones, animan a vacunarse porque se pierde la inmunidad con el tiempo y también porque las vacunas están adaptadas a las nuevas cepas en circulación. “Hay que romper la idea de que es un refuerzo”, destacan. En esta campaña, han dejado de contarse las dosis recibidas y se considera ya una vacuna estacional. Como la de la gripe. “Casi seguro que habrá que adaptarla a las cepas cada año”, vaticinan.

Subrayan que no solo se protege a uno mismo, sino a los vulnerables del entorno. Y hacen hincapié en que este virus aún es “impredecible”: “No tenemos claro a quien va a afectar más”. La vacuna no evita el contagio, pero sí mitiga los efectos. Aunque alguien no tema pasar por unos días de infección, le recuerdan que puede verse afectado durante meses con el COVID persistente.

Ayer en el Chuvi había 16 ingresados en planta y uno en UCI por COVID. “No es un número alarmante”, pero han estado mejor. La presencia de gripe es baja aún, a diferencia del año pasado, que se adelantó dos o tres meses por la retirada de las mascarillas. Esperan que aumenten las infecciones respiratorias hacia finales de año. “Las bajas temperaturas las favorecen y ahora hay menos interacciones por la lluvia”, detallan y calculan que aumentarán con las cenas de navidad, las agrupaciones familiares, los movimientos de estudiantes... Llaman a estar preparados. A aprovechar la “oportunidad” de inmunizarse antes. “La situación en la que estamos de tranquilidad se debe a las vacunas”, recuerdan.