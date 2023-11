“É un orgullo poder dicir que o BNG consegue dar un impulso relevante á axenda galega”. Así lo destacó la portavoz nacional de la formación, Ana Pontón, en una rueda de prensa ofrecida en Vigo para abordar los objetivos establecidos por el Bloque con el PSOE para dar el sí en la investidura de Pedro Sánchez. Destacó que, en Vigo, este acuerdo se traducirá en “novas rebaixas das peaxes da AP-9, trenes de proximidade, prazos concretos para a saída sur e un impulso ao Corredor Atlántico”.

“Galiza e Vigo gañan coa política útil do BNG, que pon os intereses de Galiza por diante”, destacó Pontón. Indicó que este acuerdo “demostra a importancia de ter forzas políticas propias que non dependan do centralismo e tamén a incapacidade política do presidente da Xunta (Alfonso Rueda) para defender os intereses dos galegos e galegas”. “Está en fóra de xogo. A inmensa maioría dos galegos e galegas, votasen o que votasen, están satisfeitos vendo como o BNG é útil para Galiza e consegue avances para o noso país”, sentenció, a la vez que recalcó la importancia de la reducción de deuda, que supone 1 de cada 10 euros de los presupuestos autonómicos.

El portavoz del BNG en Vigo, Xabier Pérez Igrexas, insistió en los “avances moi importantes” que trae bajo el brazo el acuerdo con el PSOE, que supone “compromisos do futuro Goberno cos galegos e vigueses”, entre ellos, la llegada del tren de cercanías, la salida sur ferroviaria en 2030, la reposición de frecuencias ferroviarias y la mejora del tren Celta. “O alcalde, Abel Caballero, presumiu durante moitos anos de ter liña directa con Moncloa, pero cun teléfono sen cobertura pola falta de compromisos”, aseveró.

Igrexas comparó los logros obtenidos por el BNG a través del acuerdo de investidura con los socialistas como ejemplo de defensa de los intereses de Vigo frente a “promesas e titulares”, en alusión al regidor olívico. “O único que fixo foi premiar o abandono de Vigo outorgando medallas a membros do seu Goberno pensando que conseguiría algo”, apuntó en relación a la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad a Isabel Pardo de Vera por su labor como secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, puso en valor los compromisos cumplidos por la formación nacionalista anunciados en la campaña electoral: “Ser a voz de Galiza nas cortes do Estado para defender os intereses do país e ser bastión contra o avance da dereita e a ultradereita para evitar que gobernasen”.