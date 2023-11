La voz valiente por la liberación de Irán tras más de 44 años

“En Irán, se vive una dictadura: se violan absolutamente todos y cada uno de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, además, no un poquito, sino de manera bárbara. Y, muy en especial, contra las mujeres”. Es uno de los tantos mensajes que la activista iraní Nilufar Saberi (Teherán, 1966) trasladará en la charla que impartirá hoy en la ciudad tras visitar Santiago de Compostela, Lugo y A Coruña esta semana en colaboración con Amnistía Internacional. Comenzará a las 19.00 horas en la galería Sargadelos, en el número 17 de la céntrica calle Urzáiz.

En un perfecto castellano, que da fe de sus más de cuatro décadas en España tras llegar al país como refugiada con su familia cuando era niña, comunica en cada palabra el sentimiento de represión que padecen sus compatriotas “desde hace más de 44 años” en la teocracia islamista de Irán, con “ideología extremista”, en la que sufren, principalmente, las mujeres. “Son esclavas de los hombres, a los cuales les petenecen. En las esquelas de la gente conservadora, ni siquiera aparece el nombre de la madre cuando fallece un hijo o una hija, solo se muestran los del padre y todos los varones de la familia”, critica antes de subrayar que su tierra sufre las acciones de un “sistema fascista”.

“No tienen escrúpulos a la hora de reprimir a sus disidentes y la teocracia islamista de Irán, como buena ideología extremista que es, ha perfeccionado los mecanismos de persecución, represión, tortura y ejecución al máximo. Irán es el país número uno en ejecuciones en el mundo en proporción a su población. Usan mecanismos de la Edad Media y modernos, como la tortura blanca, que te desestabiliza a nivel psiquiátrico”, explica.

Nilufar Saberi lamenta que Irán “ha prohibido la vida” desde la llegada al poder de Ruhollah Khomeini en 1979. “Todo lo que tenga un mínimo colorido de alegría, de bienestar, de paz o de sosiego no está permitido”, asevera, a la vez que reclama el apoyo de los vigueses y del conjunto de españoles. “Tienen que abrazar nuestra lucha como si fuera propia”, anota.

Considera que los esfuerzos del pueblo iraní contra el régimen fundamentalista que los controla “es la oportunidad” para sumarse a un movimiento global por la igualdad verdadera de “todos los seres humanos en general” bajo el lema “Mujer, vida y libertad”. Nació coincidiendo con el asesinato de Mahsa Amini el 16 de septiembre de 2022, una joven de 22 años detenida por la conocida como policía de la moral de la República Islamista porque, supuestamente, llevaba mal puesto el velo.

Fue la gota que colmó el vaso y dio pie a la “primera revolución feminista mixta de la historia de la humanidad”. “Es algo que pertenece a la humanidad entera, al igual que la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y lo que tenemos y podemos hacer es pedir a nuestros gobiernos que no votaremos a quienes comulguen y negocien y reconozcan como legítimos a los extremistas, vengan de donde vengan. El extremismo islamista está en avance en las últimas décadas y es muy peligroso porque su propósito es morir en la guerra santa”, avisa, a la vez que reconoce que la postura de España con Irán le avergüenza: “Es más que amigable. Todas las potencias apoyan el régimen, incluso la Unión Europea, y duele porque es la cuna de la democracia”.

¿De qué va a hablar en Vigo?

De la situación de los derechos humanos en la teocracia islamista de Irán y, muy concretamente, de la situación de la mujer. Y a ver si nos da tiempo de hablar sobre la situación de las minorías en general, dígase las minorías sexuales, religiosas, étnicas y de conciencia e ideología.

¿Cómo es la situación en Irán ahora mismo?

La situación en Irán desde hace más de 44 años es algo indecible. Es incontable a las futuras generaciones que se haya consentido, porque se violan absolutamente todos y cada uno de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, además, no un poquito, sino de manera bárbara. Y, muy en especial, contra las mujeres. Hay una segregación en la que la mitad de la población es esclava de la otra mitad. Los hombres son los dueños de la vida de una mujer, quienes no tenemos ningún derecho sobre nosotras mismas, empezando por nuestro cuerpo, no tenemos derecho a nuestra propia imagen y seas de la religión que seas permitida por la constitución islamista o atea, tienes que vestir como vestiría una islamista, una musulmana, digamos conservadora. Entonces, no tenemos absolutamente ninguna potestad sobre nosotras mismas y, por supuesto, mucho menos sobre nuestros hijos, que son propiedad del padre, que no hablamos de custodia, sino de propiedad, y de la familia. Tanto es así que, en las esquelas de la gente conservadora, cuando fallece un hijo o una hija, ni siquiera aparece el nombre de la madre, solo aparece el del padre y todos los varones de la familia, abuelo, tío, sobrino, hermano, de ambas partes, tanto materno como paterno, primero, los paternos porque son los propietarios.

¿Y cómo ejerce esta represión el gobierno de Irán?

Mediante una bárbara represión, como todas las dictaduras. Todo sistema fascista funciona gracias a que no tienen escrúpulos, no tienen límite alguno a la hora de reprimir a sus disidentes y la teocracia islamista de Irán, como buena ideología extremista que es, ha perfeccionado los mecanismos de persecución, represión, tortura y ejecución al máximo. Irán es el país número uno en ejecuciones en el mundo en proporción a su población y ha hecho un mix de torturas entre las medievales y las modernas. Por ejemplo, echan mucha mano de lo que llaman tortura blanca, que es una tortura que, en principio, no implica agresión física, pero que te ataca psicológicamente y te desestabiliza a nivel psiquiátrico. También administran drogas, psicóticos. La recién premiada Nobel de la Paz Narges Mohammadi ha escrito un libro sobre la tortura blanca, lo hemos traducido al castellano y se va a presentar en Madrid el 4 de diciembre. Ha entrevistado a varias empresas políticas y nos cuentan las torturas físicas, ya nos las sabemos por películas, por experiencias que nos han contado a lo largo de la historia de muchos gobiernos dictatoriales, pero poco se ha hablado de la tortura blanca, esa que te deja huella y hasta llega a volverte loca.

¿Cómo puede ayudar Vigo a Irán?

Vigo tiene que abrazar esa lucha como propia. España, mi pueblo también, mi casa también, tiene la oportunidad de sumarse a una lucha global por la igualdad verdadera entre mujeres y hombres, los seres humanos en general, que ha nacido coincidente con el asesinato de Mahsa Amini el 16 de septiembre de 2022. Esa revolución, la primera revolución feminista mixta de la historia de la humanidad nacida en Teherán, en Irán, es algo que nos pertenece a la humanidad entera, al igual que la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y lo que tenemos y podemos hacer es sumarnos a ello y pedir a nuestros gobiernos clarísimamente que no votaremos a quienes comulguen y negocien y reconozcan como legítimos a los extremistas, vengan de donde vengan, y, en este caso, a los extremistas islamistas de Irán, porque el extremismo islamista en las últimas décadas está en avance y es muy peligroso. Dentro de 30 años, va a ser la religión mayoritaria y, dentro de esta religión mayoritaria, hay una pequeña parte extremista que tiene inmensos recursos económicos porque han caído en países muy ricos a nivel petróleo, gas, minas, y lo utilizan todo en su propósito extremista de conquistar el mundo para el extremismo ideológico islamista.

¿Cuál es la posición de España al respecto?

La posición de España como española me avergüenza. Es más que amigable, más que amigable indistintamente de quien haya gobernado con los teocráticos islamistas. Hay una parte de la extrema izquierda española que sigue simpatizando con los extremistas islamistas porque su odio hacia Estados Unidos e Israel es mucho mayor que su amor por la humanidad y se creen que los islamistas son antiterroristas cuando es absolutamente mentira. Los islamistas, los grupos terroristas islamistas, son creación de los Estados Unidos y de sus aliados. Entonces, apoyar a esta gente que está allí para frenar el avance en su día del comunismo, precisamente, es darle poder a algo que se les ha ido de la mano, que es el fundamentalismo islamista. Es muy peligroso porque su propósito es morir en la guerra santa por hacer posible el gobierno, según ellos, de Alá sobre el mundo entero. Entonces, yo a esta gente que dice defender los derechos humanos, la igualdad, la justicia entre los pueblos, les pediría, por favor, que también se dejen de extremismos ideológicos y se centren más en los derechos humanos de las personas. En nuestro caso, en Irán, desde hace más de cuatro décadas, este gobierno extremista fascista utiliza todos los recursos para reprimir al pueblo iraní.

En España, ¿esta posición cambió en función del color político del gobierno o no?

En absoluto, en absoluto. Es tremendamente rentable tener allí gobernando en este tipo de países, geografía, a unos gobiernos que en absoluto piensan en el bienestar de su propia gente, que su intención es sacar beneficio al máximo, porque saben que no pueden estar eternamente. Desde que han llegado al poder, han puesto el cartel de se vende por cierre, por liquidación, y están saqueando los recursos naturales en Irán. Han secado varios lagos inmensos, han destrozado el medioambiente, venden los recursos de Irán a bajo precio, han vendido parte de nuestra tierra a China, a Rusia, exportan agua y tierra a países de la zona. Nosotros tenemos cortes de luz y agua allí porque no nos lo proporcionan, en cambio, se lo regalan a los chiitas extremistas en Irak. Pasa lo mismo con las zonas de guerra que todavía al sur de Irán no se han reconstruido, en cambio, han reconstruido varias veces ya en Líbano y en Palestina zonas atacadas en Gaza, porque son los que proporcionan, mantienen y financian todos los grupos terroristas islamistas que existen.

¿Hay algún riesgo de que pueda afectar a España?

Totalmente. Mira, en el sur de España, tenemos afincados a un buen número de islamistas que han traído aquí, saquean el país, sacan millonadas y se han comprado unos palacetes impresionantes, sobre todo, en la zona de Marbella. Esta gente con mucho dinero que se saca la residencia por inversión es islamista, aunque tenga millonadas. Y esta gente crea centros islamistas donde va y adoctrina a gente donde va. En territorios donde hay hambre, como África, como América Latina, están haciendo musulmanes extremistas como setas, porque se les compra, se les pone en nómina. Solo tienen que convertirse y la familia vivir con los prefectos del islamismo extremista. Y tienen un sueldo y viven estupendamente. Además, España no es ninguna tierra a conquistar, es una tierra a reconquistar porque la consideran suya propia. Y, dentro de 30 años, el islam va a ser la religión mayoritaria. Y, dentro de esa religión mayoritaria, hay una parte extremista. Aunque sea por votos, aunque sea por número de población, porque los extremistas por religión tienen que tener muchos hijos. Van a ser la mayoría, van a estar en los gobiernos. Entonces, o bien por la guerra, como lo hacen, por terrorismo, o bien porque las puertas están abiertas. Entran, tú vas a sus países islamistas con leyes discriminatorias, las acatas o acabas en la cárcel. O sin hacer absolutamente nada, también acabas en la cárcel. Que se lo digan a Santiago Sánchez, que lleva más de un año en la cárcel sin que nadie haga nada, ni siquiera el ministro de Exteriores. Simplemente por haber estado de turista en Irán. Que se lo digan a Ana Baneira, nuestra gallega. Que, gracias a Dios, la han soltado. Estaba de camino para visitar Persépolis y la detuvieron y la acusaron de espionaje. Porque sí, porque son piratas que secuestran a turistas y piden rescates, como acaba de pasar en Estados Unidos. Que les han tenido que pagar miles de millones para que suelten a cinco ciudadanos estadounidenses. Es gente que, al no tener límite, no tener principios, no tener escrúpulos, y que, desde luego, no es ninguna democracia, abusan de las democracias a las que viajan para exigir. Y aquí tenemos un conflicto de que somos malos malísimos y tenemos que dar luz verde a todo lo que se nos pide y se nos exige. Y se instalan donde van exigiendo que se les proporcione todo lo que consideran necesario para su bienestar. Las minorías no vienen a integrarse, mantienen sus propios guetos. Muchos ni siquiera llegan a hablar el castellano o el idioma de la comunidad donde hayan viajado. Una minoría se integra, la que no es extremista, pero los extremistas siguen viviendo igual que vivían en el país extremista del que viajan solamente para desestabilizar las democracias que nos ha costado tantísimo conseguirlas.

¿Cómo se podría derrocar este fundamentalismo islámico?

Pues la forma para empezar sería, que es una opinión personal mía, claro, yo no soy politóloga, hacer entender clarísimamente a nuestros gobiernos que no votaremos a los que comulguen con extremistas por intereses económicos, políticos, a corto y medio plazo, para destrozarnos las democracias y la vida a medio y largo plazo. Porque, de no hacerlo, nuestros hijos, nietos, nietas vivirán un infierno igual o peor que lo que hemos estado viviendo el pueblo iraní y el pueblo afgano en las últimas décadas. Y otra manera de hacerlo también, digo yo que es de coherencia este sentido común, de que, oiga usted, si viene a mi casa, no me imponga sus normas. Entonces, se trata de mantenernos firmes en nuestras democracias, en nuestros valores democráticos, que parten de la igualdad entre los seres humanos, y exigir a los que vienen por voluntad propia a vivir en una tierra democrática que respeten esa igualdad. Que no se puede vivir en un sitio siendo discriminatorio con sus propias mujeres. Oiga, porque se les mutilen los genitales, por ejemplo, esto pasa incluso en Europa, que no nos traigan costumbres inhumanas, que sean contrarias a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si quiere, quien quiera, la puerta está abierta, que sean bienvenidos, bienvenidas, pero que acepten nuestras normas democráticas para tener una convivencia humana, armoniosa y en paz. En Irán, nos han prohibido la vida desde hace más de 44 años. Todo lo que tenga un mínimo colorido de alegría, de bienestar, de paz o de sosiego está prohibido. Y nos someten a una cultura oscura de llantos, de celebraciones de lutos. Lo que queremos es vivir una vida normal y esto lo vamos a conseguir. Y lo que necesitamos es la ayuda de los pueblos. Sigan firmando las peticiones. Por ejemplo, Amnistía Internacional, desde hace décadas, está a nuestro lado. Cuando nadie nos sabía situar en el mapa, Amnistía ya estaba denunciando. Otras organizaciones humanitarias, igualmente. Tenemos que firmar las peticiones en apoyo a la lucha del pueblo iraní o del pueblo afgano y en contra del extremismo islamista y que sigan gobernando y que dejemos de reconocerles como legítimos. Es como haber reconocido o reconocer como legítimos a los nazis. No tienen diferencia. Es exactamente lo mismo o peor.

¿Qué grandes potencias están apoyando al régimen iraní?

Todas, absolutamente todas. No hay ni una que no. Y de lo que más nos duele es la Unión Europea, que se supone que es la cuna de la democracia. Y a mí, concretamente, lo que más me duele es la posición del Gobierno español. Es mi Gobierno, es donde voto y es mi casa. Porque aquí nos hemos entrevistado con todos los partidos políticos. Todos nos acompañan de corazón. Creo que, a la hora de proceder, hemos conseguido una declaración institucional del Congreso, dos declaraciones institucionales de la Asamblea de Madrid y creo que una de Barcelona. Pero son tan light, tan suaves, que dicen que no pueden decir más de lo que dicen. Y yo lo que no entiendo es por qué no pueden decir. ¿Por qué este pánico? Se puede criticar todo menos el islam. Porque parece que son intocables. Enseguida te llaman islamófobos, te llaman racistas, te llaman fachas o cualquier cosa que se les ocurra simplemente porque denuncias una situación de violación de derechos humanos. Y tengamos muy presente diferenciar entre aproximadamente 1.800 millones de musulmanes actualmente en el mundo, que es a fecha de hoy la segunda religión más practicada, de los extremistas islamistas. O sea, que no tengamos miedo a denunciar, pero que hagamos esa diferencia. De hecho, si los musulmanes se desmarcaran de los extremistas y dijeran no en mi nombre, esto ayudaría mucho a que no se les mirasen a todos con la misma mirada. Pero mientras tanto, porque ellos también tienen miedo, son peligrosos. Uno de los miedos también son los ataques terroristas, como lo han sufrido la editorial de Charlie Hebdo en Francia, por ejemplo, por su valentía. Pues dan miedo. Pero es que ese miedo que hoy sentimos y que no intentamos arreglar, solucionar la causa, mañana ya va a ser muy tarde y habrá un estado de pánico permanente en el mundo entero. De eso se trata, de afrontarlo, llamar a las cosas por su nombre y decir ¡paz!

¿Los extremistas realmente tienen la religión como bandera o es un pretexto?

Los que les siguen, los soldados de la yihad islamista, de la guerra santa islamista, desde luego que sí, están adoctrinados. La mayor aspiración e ilusión de sus padres desde que están en el vientre de la madre, si son extremistas, es que su hijo llegue a ser un mártir de la guerra santa, porque va directamente al cielo, según su ciencia. Y morir en la guerra santa o matar paganos por Alá por el camino para conseguir el gobierno de Alá sobre la tierra son como acciones religiosas que consideran que les dan puntos para el día de mañana, cuando llegue el juicio final. O sea, que mate o muera, está siendo bendecido a ojos de Alá, según esa ideología extremista. Los que abusan de esa creencia ciega y fundamentalista, y que les adoctrinan, ellos, los jefes, los líderes, esos no creen absolutamente en nada más que los intereses políticos y de poder y económicos, son inmensamente ricos. Todos los jefes de los islamistas en Irán, los jefes de Hamas, los jefes de Hezbollah y otros organismos terroristas islamistas, viven en una abundancia indecente. Y, como todo el sistema fascista, todos los recursos van a la pequeña capa de la sociedad, donde tienen su apoyo y por lo que es posible su supervivencia. El resto de la población pasa realmente calamidades económicas. En Irán, aunque se pise sobre petróleo, gas, minas y más recursos naturales, se pasa hambre. Según las cifras del propio régimen islamista en Irán, que siempre están manipuladas a su favor, más del 60% de la población de Irán vive bajo el umbral de la pobreza. Ellos culpan esta pobreza a los embargos, cuando absolutamente nada tiene que ver. Y estos embargos son una excusa y un medio de supervivencia para los islamistas, que han sacado inmensos beneficios económicos de ello, creando los mercados negros, las mafias, que todas están controladas, incluida la de tráfico de drogas y armas, con los guardianes de la revolución, que es un cuerpo armado paralelo al ejército que se creó, lo creó Khomeini, para salvaguardar, lo primero, al líder supremo, y lo segundo, a la revolución islamista. No están para proteger al pueblo. Los islamistas han mirado al ejército como un posible riesgo y lo han tenido debilitado. Tenemos ejército, pero no vale para enfrentarse a los verdaderos poderosos, que son los guardianes revolucionarios, que tienen todos los recursos, armamentos, contactos y son un organismo armado, terrorista, mafioso. Esos son los que gobiernan el país.

¿Y de la totalidad del país, qué porcentaje se puede considerar extremista?

Pues tirando por lo alto, para luego no caernos con todo el equipo, como mucho, un 10% de la población dentro de Irán, que hay unos 85 millones dentro de Irán, y de fuera de Irán, que somos unos 8 millones de exiliados, también hay islamistas, pero es un porcentaje todavía menor. Los islamistas fuera de Irán son aquellos, como hemos comentado, que, por ejemplo, están en el sur de España, en Marbella, que han sacado unas cantidades bárbaras del dinero público iraní. Son menos, pero que, en total, son clarísimamente una minoría de la población, pero que tiene todo el poder y todos los recursos, de los que no disponemos la gente que no comulgamos con el islamismo. De hecho, cuando salimos a protestar con las manos vacías y gritamos mujer, vida, libertad, pedimos unos derechos básicos, pero nos abren fuego en plena calle. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aunque seamos miles y ellos sean una mínima parte de la población, no queremos entrar en conflicto armado, no queremos una guerra civil, no tenemos armas ni las queremos, y estamos empeñados, empeñadas, en cambiar el régimen mediante la lucha pacífica, mediante desobediencia civil, medidas de presión a largo plazo, y que ya llevamos más de 44 años con ello. Son bárbaros, salvajes, salidos de la Edad Media. Ellos quieren hacernos vivir como en la época de Mahoma, hace 1.400 años. Nos quieren llevar allí. Dudo mucho que ningún pueblo esto lo quiera para sí. Para empezar, si no lo quieres para ti, no lo quieras para nadie. Y, para terminar, es que, si no lo paramos, lo vamos a tener todos, todas, estemos donde estemos.

Irán es uno de los países que más está apoyando a Palestina ante los ataques de Israel. ¿Cómo valoras esto?

Irán es quien subvenciona a Hamas, que es el organismo terrorista, el brazo armado, la lucha armada terrorista de Palestina. Palestina no es sinónimo de Hamas. Hamas es el enemigo número uno de Palestina. Es una creación sionista para desestabilizar el poder del pueblo palestino en su lucha, y lo ha conseguido. Hamás fue creado por los sionistas y es financiado por los islamistas. Y, justo en estos momentos, cuando se iba a llegar a un acuerdo entre Israel y los países árabes, que se iba a alcanzar por fin, íbamos a ver luz al final del túnel, fue cuando hacen esa barbaridad de ataque terrorista para imposibilitarlo. Hamas y los islamistas no buscan la paz, buscan la expansión de la ideología extremista islamista. A Hamas no le importa el pueblo palestino, lo utiliza de muro humano, no le permite salir de Gaza, le corta la salida. El pueblo palestino lo último que necesita es un grupo terrorista que pone en riesgo la vida de la gente, de los niños. Esto está en las entrevistas hechas a los jefes de Hamas publicadas en árabe y con subtítulos, no es que me lo imagine yo ni que nadie me haya contado un secreto. Les han preguntado sobre los 500 kilómetros de túneles de refugio subterráneo y por qué no dejan que la gente se refugie allí. Y, clarísimamente, en la entrevista, dice el jefe de Hamas que esos túneles no son para el pueblo palestino, sino para los luchadores de Hamas. Dicen que del pueblo palestino se tiene que ocupar la ONU e Israel, que ellos no tienen responsabilidad de proteger la vida palestina, sino la vida de sus propios combatientes. Eso es lo que le importa al pueblo palestino a Hamas. Y, además, la inmensa mayoría del pueblo palestino no comulga con esa ideología extremista. Me gustaría destacar la imperiosa necesidad por el bien del mundo entero de la paz mundial, que los pueblos nos unamos contra las políticas permisivas de nuestros gobiernos con esa ideología. Esto solo es posible si obligamos a nuestros gobiernos a pensar a largo plazo. Porque los representantes, en su inmensa mayoría, piensan en sus cuatro años de mandato. Pero nosotros pensamos a largo plazo, porque queremos que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos y nietas vivan en paz. Nuestro mandato va mucho más allá de los cuatro años. Y como no nos unamos, nadie va a pensar en nuestro bienestar. Como española, como iraní, quiero que mi pueblo español conozca de verdad, de primera mano, la realidad del pueblo iraní. Y que no apoye ni sostenga algo que nos va a perjudicar a medio, corto, largo plazo a la humanidad entera.