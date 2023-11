La hostelería trabaja en mejorar condiciones laborales para cubrir las vacantes en Navidad

Ante la dificultad para encontrar a camareros o cocineros, el sector hostelero ha redoblado su apuesta por la mejora de las condiciones laborales. El objetivo es ser más atractivo para los trabajadores, y así poder cubrir las vacantes que se generan sobre todo en fechas de más actividad: verano y Navidad. Lo confirma el presidente de la Federación de Empresarios de Turismo y Hostelería de Pontevedra, César Sánchez-Ballesteros. El gremio es consciente de esta problemática, que le afecta –también a efectos de imagen– desde hace años y no es ajena al resto de sectores productivos.

El representante de la patronal provincial destaca el esfuerzo de los empresarios con el fin de establecer condiciones que agraden a los trabajadores en un escenario de inflación marcado por la inestabilidad internacional y las heridas de la pandemia del COVID. Añade que es clave la formación para facilitar el acceso a los puestos que demanda el sector. El pasado verano, hicieron falta unos 6.000 profesionales para negocios de Vigo y el área. Por ahora, no tienen calculada la cifra de vacantes para la próxima Navidad, que se prevé de récord.

“La mayoría de establecimientos, ya sean hoteles o negocios de restauración, reforzarán sus plantillas por Navidad, principalmente, los fines de semana y el puente de la Constitución. Llamarán a gente que ya tienen en cartera, es decir, personas que ya trabajaron con ellos anteriormente cubriendo vacaciones o bajas. Suelen ser contratos de corta duración. Habrá contrataciones, pero no serán masivas como en verano”, explica Sánchez-Ballesteros antes de indicar que la lluvia puede alterar las facturaciones.

Explica que las precipitaciones juegan un papel fundamental en los ingresos de estos negocios, que se prevén entre un 6 y un 10% por encima de los de la temporada 2019-2020, la última edición prepandemia. “Esperamos, como mínimo, mejorar las cifras del año pasado para soportar mejor los costes, que son mayores. La gran duda es la meteorología. Si no nos llueve, tendremos unas muy buenas Navidades. El año está yendo bien y las estadísticas nos indican que la actividad en Navidad va a superar la de 2019”, sentencia.

Entre las condiciones que debe mejorar el sector, están los salarios, que son “bastante reducidos”, según indican desde los sindicatos, y la jornada laboral, que, en ocasiones, no se corresponde con lo establecido en los contratos. Estos dos factores son los que más contribuyen a alejar de este sector a la gente que busca empleo. Lo confirman desde el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Manuel Antonio: hay lista de espera para los ciclos de cocina, pero plazas libres en los de servicios en restauración.

El presidente de la Asociación de Hoteles de Vigo (Ahosvi), Iván Sánchez, también anticipa una Navidad “histórica” en el sector, que espera llenar todos los fines de semana de diciembre, así como el último de noviembre. El del 18, fecha en la que se esperaba el encendido del alumbrado por ser el tercer sábado del mes, la disponibilidad de habitaciones, según los alojamientos consultados ayer por este periódico, es elevada. “Será la mejor campaña de la historia”, aseguró el representante de la entidad.

Parte del sector teme que se cancelen las reservas que hay para el fin de semana del 18 tras avanzar el alcalde, Abel Caballero, que el alumbrado empezará a brillar “en torno al jueves 23” de este mes. En los establecimientos consultados por este periódico ayer a primera hora de la tarde, no se habían registrado llamadas para este cometido y, en algunos, no se preveía este escenario, como en el Zenit. En el NH Collection Vigo, estaban pendientes: “No nos ha saltado ninguna alarma hasta ahora”. También en Los Galeones: “Puede que haya cancelaciones porque suponemos que algunas reservas para ese fin de semana son de turistas que querían ver las luces de Navidad”.

Iván Sánchez subraya que, en la semana del puente de la Constitución, se concentrarán la mayoría de las visitas a la ciudad, por la que se espera que pasen turistas nacionales, pero también de otros países: principalmente, Portugal, como es cada vez más habitual. La Navidad de Vigo se publicitará por medio de carteles en mupis repartidos por diferentes puntos de España y Roma, Florencia, París y Londres.

“Las luces se encenderán el jueves 23 o el viernes 24”

El pasado martes, el alcalde, Abel Caballero, avanzaba que las luces de Navidad se encenderían “en torno al jueves 23 de noviembre”. Ayer fue algo más concreto. Aseguró en Radio Vigo que comenzarán a brillar ese día o el siguiente, el viernes 24, que coincide con el Black Friday, fecha en las que los comercios ofrecen productos rebajados y que, habitualmente, hace que el centro se abarrote.

“Familias me dicen que el 23 es jueves y, al día siguiente, los niños tienen que ir al colegio y no pueden ir al encendido, y la Navidad tiene mucho que ver con la gente más pequeña. Entonces, estoy viendo la posibilidad de hacerlo [el acto de encendido] el viernes 24. Será entre el 23 y el 24”, apuntó el regidor antes de destacar que se trata de “la mejor Navidad del planeta”. “Todo el mundo quiere competir con Vigo”, añadió, a la vez que presumió de las 450 calles que se iluminarán y del juego de luces del árbol gigante de Porta do Sol siguiendo el ritmo de la música: “Eso solo lo hace Vigo”.

También subrayó que hay una lista de espera de otras 450 calles para instalar luces navideñas: “Iluminar todo Vigo está cerca de lo imposible, pero tenemos que ir viendo un sistema”.