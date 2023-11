O primeiro Ciclo Literario Miñorán que organiza o Instituto de Estudos Miñoráns continúa mañá venres cun recital performativo a cargo do escritor, editor e director de Edicións Xerais, Fran Alonso, ás 20.00 na aula de cultura Ponte de Rosas de Gondomar, sede o Instituto de Estudos Miñoráns (IEM).

A presidenta da Asociación Espazo Lectura, Beatriz Núñez, presentará o acto no que o autor falará das súas experiencias en torno á literatura.

O grupo de Promoción do Uso do Galego do IEM organiza este programa cultural como unha oportunidade para coñecer as escritoras e os escritores vinculados coa comarca en primeira persoa.

A poeta Marta Dacosta pechará o primeiro trimestre do programa o día 15 de decembro.