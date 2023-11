El exempleado de banca acusado de haber estafado 743.000 euros a la entidad financiera para la que trabajaba, el Banco Pastor, ha negado los hechos porque, según la versión que dio en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, él ya se había desvinculado de la sociedad que se financiaba descontando pagarés que, supuestamente, no correspondían con operaciones mercantiles reales.

La Fiscalía pide 6 años de cárcel para el exempleado de banca, Juan Javier R., y 5 años de prisión para su concuñado, Mario P., que se negó a declarar, como autores de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, en concurso ideal con uno de estafa, con la agravante de abuso de confianza en el caso del principal acusado.

El otro socio, Jesús Ramón F., se enfrenta a 3 años y 7 meses, por haber cooperado con sus socios al permitirles descontar pagarés ficticios de una línea de descuento a su nombre con el objetivo de que la sociedad que tenían en común, Overcon, se financiara.

Este dijo que él se encargaba de las obras y señaló que a su socio Juan Javier le veía para temas puntuales como cheques que este le daba para ir a cobrar. Confirmó que en 2008, Juan Javier le llamó para abrir una línea descuento a su nombre ya que de la de Overcon no se podía descontar más pagarés. De ella, según el fiscal, se llegaron a descontar cerca de 200.000 euros.

Al empleado de banca, que dejó la empresa porque "no podía dar las pólizas" si continuaba siendo director y socio, le consideró "el más listo de todos", la cabeza pensante y el que llevaba el talonario, y relató que siguió ejerciendo en Overcon tras desvincularse, en escritura, de la empresa: "nunca salió de ahí".

También aseguró desconocer si los pagarés se cubrían con datos falsos y afirmó que él no rellenó ninguno porque no sabía hacerlo.

Juan Javier R., que no respondió a las preguntas de la defensa de Jesús F., indicó que Overcon, que hacia obras de reparación, se creó en 2004 y posteriormente, en 2005, se constituyó otra dedicada a la promoción inmobiliaria con otros socios, a la que sí siguió ligado cuando se marchó de la primera en 2007.

En su exposición, contó que se desvinculó de Overcon por sus obligaciones profesionales y por desavenencias con Jesús F..

Afirmó que en el banco era "un interventor" y aseguró que no tuvo participación en las nuevas cuentas que creó Overcon posteriores a su salida de la empresa en 2007.

"No participé ni he autorizado ni nada. No le pueden decir eso", aseguró Juan Javier, que no reconoció su firma en pagarés de Overcon.

Según el fiscal, la estafa comenzó con la contratación de una línea de descuento y un préstamo que posteriormente se ampliaron en los años 2005 y 2006.

El 15 de noviembre de 2006, Juan Javier fue nombrado director de una sucursal del Pastor en Vigo a la que traspasó los contratos de descuento y préstamo de la sociedad que los tres tenían, y procedió a autorizar nuevas operaciones de crédito.

Liquidez

En 2008 y 2009 este exempleado de banca urdió un plan, con la colaboración de sus socios, para conseguir liquidez para la sociedad a costa del banco para el que trabajaba, renovando periódicamente la línea de descuento al llegar a su vencimiento, otorgando a los otros dos acusados sendas líneas de descuento como autónomos sabiendo que carecían de esa condición, y descontando en esas líneas pagarés no comerciales que no correspondían a operaciones mercantiles reales.

El principal acusado fue más allá y, de acuerdo con el escrito de acusación, una vez superados los límites de las líneas de descuento ordinarias y transitorias de la sociedad y de sus socios, para seguir obteniendo dinero se sirvió de los datos de clientes del banco, a cuyos nombres abrió, sin su conocimiento ni autorización, líneas de descuento transitoria para descontar en ellas los pagarés no comerciales que se seguían emitiendo con cargo a las cuentas de la empresa.

En total obtuvieron con esas prácticas más de 1,4 millones de euros y el perjuicio causado al Banco Pastor fue de 743.000 euros.

En las más de dos horas —interrumpidas por un receso— que duró su declaración, el exempleado de banca afirmó que en estas operaciones habituales el banco no comprobaba las cuentas en que acababa el dinero de los pagarés —la propia Overcon— y aseguró que las líneas de crédito se concedían tras analizar datos objetivos a través de aplicaciones de la entidad financiera que determinaban si los solicitantes -sus socios- podían acceder a ellas.

Respecto a las líneas de crédito a nombre de terceros clientes del banco que también iban a parar a la cuenta de la compañía, lo consideró un error.

El juicio se retomará este viernes con un informe económico que ha presentado la defensa del principal acusado y otras pruebas testificales.