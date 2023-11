El tercer crucero desviado a Vigo como consecuencia de los últimos temporales atracó este miércoles conduciendo una expedición de 914 pasajeros británicos y 503 tripulantes, conforme a la información facilitada por la consignataria Pérez y Cía.

Se trata del Spirit of Adventure, del operador inglés Saga Cruises, firma especializada en viajes para clientes de más de 50 años y que recientemente renovó su flota con este buque y con su gemelo Spirit of Discovery. El Spirit of Adventure llegó a Vigo como parte de un recorrido por la costa atlántica desde Portsmouth de trece noches de duración, y que entre otros puertos toca en Falmouth, Bilbao, A Coruña, Vigo y Leixoes.

Este crucero de nueva construcción que vio la luz en astilleros alemanes, desplaza 58.119 toneladas brutas y mide 236 metros de eslora por 31 de manga. Fue entregado en 2020 en plena pandemia, por lo que su inauguración hubo de posponerse hasta julio de 2021. Ésta ha sido su segunda visita a Vigo tras su escala inaugural en octubre de 2021. La próxima la tiene programada para el 29 de febrero de 2024.