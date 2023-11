Trabajaba como encargado de Securitas Direct para la zona de Castilla y León, Asturias y Galicia. Aprovechándose de este cargo y simulando ser un técnico de instalación de los sistemas de alarma que suministra esta mercantil, cometió un robo en un chalé de A Guía, en la parroquia viguesa de Teis, donde se hizo con un botín consistente en valiosas piezas de oro: dos relojes, unos pendientes y un bolígrafo.

Con el mismo modus operandi sustrajo el carné de conducir del dueño de un bar de Vilagarcía de Arousa y el carné de identidad del responsable de una barbería de Vigo, documentos que después usó para identificarse en establecimientos de compraventa de metales preciosos para vender alguno de los efectos robados en el chalé olívico y otras joyas “cuya concreta titularidad no consta”.

El juicio por estos hechos estaba señalado para este miércoles en el Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo, pero ya no fue necesario celebrarlo. Un acuerdo entre la Fiscalía y los demás abogados personados en la causa permitió zanjar el caso con una conformidad: el acusado, al que se atribuyen delitos de hurto, estafa, falsedad documental o uso de documento de identidad falso, aceptó una condena de dos años y nueve meses de cárcel, multa de 810 euros y el pago de 10.470 euros de responsabilidad civil, de los cuales la mayor cuantía, 10.000 euros, corresponde a los propietarios del chalé de Teis.

La empresa de seguridad y alarmas para la que trabajaba, cuyo abogado compareció por videoconferencia, fue declarada responsable civil subsidiaria para el pago de esta cuantía. Dado que el condenado ya consignó 2.000 euros, se le reconoció una circunstancia atenuante parcial de reparación del daño y, tras no oponerse la fiscal, la jueza le suspendió la ejecución de la pena de prisión condicionado a que no vuelva a delinquir en un plazo de tres años y a que abone las indemnizaciones y la multa impuestas. El acusado, que deberá también hacerse cargo de las costas de la acusación particular ejercida por el letrado vigués Jaime Barreras, fue defendido por el abogado penalista madrileño Juan Gonzalo Ospina.

Pretexto

El robo en la vivienda de A Guía ocurrió la tarde del 14 de enero de 2022. Con la excusa de revisar el funcionamiento de la alarma que ya había instalada en dicha casa, el ya condenado subió a la planta superior “con el pretexto de realizar comprobaciones”. Fue en ese momento cuando aprovechó para hacerse con el botín.

Sustrajo un reloj de la marca Sultana que, según relataba ayer el propietario, tenía “cien años” de antigüedad ya que ya había pertenecido a su abuelo. Parte de esta pieza –y un bolígrafo Cross– fue recuperada en un establecimiento de compraventa de oro, pero faltaba la correa de oro macizo, la esfera estaba desmontada y la caja era ya inservible. El otro reloj, de la marca Duward, no fue recuperado, como tampoco unos pendientes de oro que los dueños de la vivienda habían comprado como regalo de Reyes para su hija.