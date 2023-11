El polémico vuelo 'robado' a casi un centenar de pasajeros en Vigo y que fue cedido al Sevilla F.C. para que pudiera regresar a Andalucía tras su partido contra el Celta escribe un nuevo capítulo. Ahora, en forma de compensación.

Air Nostrum acaba de remitir un correo electrónico los 95 pasajeros a los que les canceló el avión a Madrid cuando estaban a punto de embarcar en Peinador en el que les ofrece billetes gratis. Este 'regalo' es independiente de la compensación que le corresponde a cada uno de los viajeros, a los que la aerolínea tendrá que indemnizar con 250, 400 o 600 euros (depende de su si destino final era Madrid u otro destino enlazado y más lejano) en virtud del reglamento de la Unión Europea.

En el comunicado que acaba de enviar la compañía aérea a los afectados, Air Nostrum pide, en primer lugar, "sinceras disculpas" por lo ocurrido el pasado sábado por la noche. "Por un lamentable error en la gestión de recursos de nuestra compañía, su viaje se canceló al asignarse el avión a otro vuelo diferente".

¿Cuál es la compensación?

En el citado comunicado, Air Nostrum anuncia a cada uno de los afectados que "pone a su disposición toda su red" para que puedan realizar un viaje de ida y vuelta para dos personas a cualquier destino operado por la compañía en vuelo directo "sin coste alguno". El plazo que les brinda para canjearlo es de algo más de un año: 31 de diciembre de 2024.

"Nos dan un vuelo gratis a disfrutar con Air Nostrum, no con Iberia, que fue con la compañía que contratamos el vuelo a Madrid que se nos canceló. Me parece un chiste y una migaja. Sobre todo teniendo en cuenta que en Vigo no hay actualmente ninguna ruta directa a excepción de Madrid", critica uno de los afectados que ya recibió este correo de la compañía.

Si bien es cierto que la filial regional de Iberia no tiene actualmente ninguna ruta regular desde Peinador tras haber cancelado en octubre la histórica conexión con Bilbao, sí opera puntualmente en Navidad a Mallorca o Valencia; y en la temporada de verano suele abrir en Vigo enlaces directos con Baleares o Canarias. Si los viajeros quisieran tener una mayor oferta nacional e internacional para canjear esta compensación, deberán desplazarse a Madrid, desde donde la filial regional de Iberia opera a muchos más destinos.

¿Qué ocurrió?

El sinsentido se producía en la terminal viguesa a última hora del pasado sábado, cuando 95 viajeros aguardaban por la última conexión de la jornada hacia Madrid con salida prevista a las 21.40 horas. El vuelo IB8869 ya sufría una demora de 80 minutos debido a las condiciones meteorológicas, ya que su “gemelo” que procedía de Barajas (IB8868) había frustrado su primera intentona de aterrizaje en Peinador y arrastraba retrasos del resto de vuelos que realizó esa tarde.

Desde su puerta de embarque a pie de vista los viajeros constataron cómo los futbolistas del Sevilla, que acababan de llegar de su partido contra el Celta en Balaídos, eran los elegidos para subir a la aeronave después de intentar embarcar en la suya e incluso poder regresar a la cafetería. Y es que el avión con matrícula EC-MLC es uno de los Bombardier CRJ-1000 que Air Nostrum –filial regional de Iberia– utiliza para desplazar a los futbolistas de Primera División cada fin de semana.

De esta manera, la compañía canceló la programación prevista con su matriz –que emplea las aeronaves de menor capacidad en función de la demanda– para priorizar el viaje del conjunto hispalense. En un comunicado del pasado domingo reconocía que se trata de un “lamentable error achacable únicamente a la compañía" y reiteraba "sus más sinceras disculpas".