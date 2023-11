“La maternidad penaliza a las mujeres por lo mal que se encaja en el sistema”

El Centro de documentación y recursos feministas de Vigo acoge esta tarde, a las 19.00 horas, la presentación y una charla con la autora de Maternofobia: Retrato de una generación enfrentada a la maternidad, de la periodista, escritora y guionista, Diana López Varela.

–Escribió Maternofobia antes de ser madre, ¿ha cambiado su visión sobre la maternidad desde entonces?

–Sí, de hecho, ese va a ser un poco el hilo conductor de la charla: Hablar de los hándicaps que tenemos las mujeres antes de ser madres, de los deseos truncados, de cómo posponemos la maternidad... Yo sigo de acuerdo con aquella persona que no era madre entonces, los argumentos del libro son muy válidos para no ser madre, pero hay una parte que ha cambiado, y es la opinión que yo tenía acerca de la maternidad y, especialmente, de la crianza. Me enfrento no a las contradicciones, sino a las experiencias de la vida. La maternidad me ha cambiado porque no soy la madre que creí que iba a ser, ¡y me alegro!

–¿Piensa que la decisión de ser madres penaliza? ¿A qué ha tenido que renunciar?

–Por supuesto. Si hay algo en lo que sigo estando completamente de acuerdo es en la tesis principal de este libro, que es que somos madres tardías porque la maternidad penaliza a las mujeres en todos los aspectos de la vida y, desgraciadamente, sigue siendo así. Ahora soy madre y he tenido que renunciar a muchísimas cosas a nivel laboral, social, de amistades… Me doy cuenta de que la maternidad penaliza y la culpa no es del proceso en sí mismo, sino de la institución familiar y laboral, de lo mal que se encaja en el sistema social. Al final, nos ha llevado a las mujeres a situaciones desquiciantes como a ser las mejores madres, profesionales y parejas del mundo. Esto es inviable, somos la generación de mujeres que tenemos las exigencias más altas en todos los ámbitos. Cuando eres madre, todas tenemos que renunciar a algo. Decir que ser madre no te ha cambiado o que trabajas al mismo ritmo y que tu vida laboral, social o sexual es igual es estar faltando un poquito a la verdad y creo que es importante que las madres hablen y escriban sobre ello. Personalmente, yo he renunciado a mi faceta como guionista, le he dado un giro a mi carrera para tener a nuestras familias cerca, porque al final recurres a ellas, y he caído en el agujero negro de las oposiciones porque necesito un trabajo que me permita la conciliación. A lo que no he renunciado es a escribir, lo sigo haciendo aprovechando al máximo el tiempo, escribiendo artículos en el móvil, sin luz... y al mismo tiempo mi hija es una fuente de inspiración muy interesante.

–¿Y cuáles son las realidades que encontró cuando empezó a recoger los testimonios para el libro?

–Para mí los testimonios más valiosos que hay en este libro son los que tienen que ver con las interrupciones voluntarias del embarazo, porque hacen una aportación muy necesaria. Aunque desde el feminismo siempre se afirma que lo personal es político, lo cierto es que hay en determinadas situaciones, como en el caso de los abortos, en las que es muy difícil ponerse en primera persona y hablar de ello. Desde el activismo defendíamos mucho el aborto, pero faltaban los testimonios, que hablan por sí solos y no solo por las propias experiencias, sino por todas esas mujeres de la historia de España, tanto cuando era ilegal como cuando se legalizó. Ahora es un tema de moda, con O Corno, y es buen momento para recuperarlo porque no estamos para dar saltos de alegría, tal y como se está gestionando en la sanidad pública gallega.

Con respecto al resto, creo que es un libro que daba argumentos a la que lo escribía, que no era madre, y al final buscaba los argumentos en otras mujeres, nos dábamos todas la razón las unas a otras. Es maravilloso si no tienes claro que quieres ser madre o si directamente no lo quieres ser porque te nutre de argumentos desde una perspectiva feminista. Por otra parte, siempre que se aborda la maternidad, la fertilidad o la baja natalidad en los medios de comunicación las protagonistas son las mujeres y nosotras no nos reproducimos con unicornios. Me interesaba saber qué pasa con esos hombres que posponen la paternidad o a qué renuncian y hay puntos de vista interesantes al respecto.

–Teniendo en cuenta su experiencia vital y la de las personas que participaron en su libro, ¿qué medidas harían efectivo el cambio?

–La primera revolución, y la más importante incluso antes que la política, social o económica, es el cambio de mentalidad masculina. La primera medida es que los hombres se hagan cargo de la crianza, pero de verdad. También es su responsabilidad y no son simples niñeras bajo el mandato de la madre haciendo lo que se les dice. Por otra parte, no puede ser que las mujeres llevemos desde el año 89 con solo 16 semanas de baja, estas deben ampliarse y eso no debe penalizarnos en el mercado laboral. En cuanto a las bajas de paternidad no transferibles, fui firme defensora, pero ahora tengo que recular, porque he visto cómo muchos las aprovechaban para ir al gimnasio a prepararse para triatlones. No habrá cambio si no asumen su responsabilidad. Y por último, políticas sociales y que los niños dejen de verse como un estorbo que haya que meter en actividades extraescolares, por ejemplo. Muchas madres nos sentimos aisladas porque la sociedad los ve así.