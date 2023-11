“O acto político máis relevante do presidente da Deputación –Luis López– en case catro meses foi a presentación dun logo que se parece bastante ao do PP”. Así de contundente se mostró el portavoz provincial del PSdeG-PSOE, Carlos López Font, que trasladó el malestar que existe en las filas socialistas tras conocerse la nueva imagen con la que se identificará la institución a partir de ahora no solo por la similitud denunciada, sino también porque su diseño se adjudicó “directamente a unha empresa externa”.

Lo consideran “un claro desprezo aos profesionais” del departamento de Comunicación, equipo que se encargó de dar vida al anterior icono, presentado en octubre de 2015, 100 días después de entrar los socialistas en el gobierno provincial en bipartito con el BNG. López Font también afeó la utilización del eslogan “Tendendo pontes” por parte del presidente provincial, “un lema que xa foi utilizado nunha campaña política doutro partido en 2016 y “é empregado na actualidade por empresas, colectivos sociais e mesmo programas educativos da Consellería de Educación”. “A orixinalidade brilla pola súa ausencia”, sentenció.