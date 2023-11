El personal del IEO de Vigo suma un año entre cascotes y sin plazo cerrado de reconstrucción

En la nave de cultivos de Cabo Estai, pionera en la transferencia de tecnología para la cría y engorde de rodaballo en cautividad, el casco es parte del uniforme. Y no por trabajos en altura: el estado estructural del edificio está clasificado como “potencialmente peligroso”, con daños “irreversibles” –según un informe externo– que obligan a su demolición.

Hace un año ya que la plantilla, en la élite europea en investigación para la acuicultura, trabaja en estas condiciones. “Aunque se intente transmitir absoluta normalidad de cara a la opinión pública, la realidad difiere mucho de las declaraciones”, censura un empleado a FARO.

Pese a las denuncias expresadas por investigadores, y reiteradamente divulgadas por este periódico, han pasado ya doce meses desde que el personal tiene que llevar protección porque “caen cascotes” y sin que la dirección del Instituto Español de Oceanografía (IEO), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) o el Ministerio de Ciencia e Innovación, responsable último en la escala administrativa, hayan concretado cuándo se ejecutará su reconstrucción. En este periodo el IEO no solo ha estrenado nuevas instalaciones en Málaga, con una inversión de 6,5 millones de euros, sino que ha prometido un centro nuevo en Gandía por otros 16 y presupuestado otro de 10,5 millones de euros para Palma de Mallorca.

“En la planta de cultivos se sigue trabajando como si no hubiese ningún tipo de riesgo y la prioridad es sacar los compromisos adquiridos en cada uno de los proyectos de investigación”, exponen fuentes internas del centro oceanográfico vigués. Bajo la dirección entonces de Pablo Carrera, el calamitoso estado de los edificios –tanto el administrativo como la nave de cultivos– obligó a trazar un plan urgente de evacuación.

"Daños graves y severos"

Fue en el mes de febrero, cuando se programó un “desalojo a corto plazo”, con la reubicación del personal en el salón de actos y a “espacios alternativos”. Es más, se barajó el traslado de trabajadores y peces a instalaciones de la Ecimat (Estación de Ciencias Mariñas de Toralla), al Centro de Apoio Científico-Tecnolóxico á Investigación (Cacti, en Marcosende) o al Centro Tecnolóxico do Mar (Cetmar, en Bouzas). No se consumó; las 120 personas del IEO de Vigo siguen en Cabo Estai. “No se ha trasladado nada. Algunas de las opciones que se han manejado no fructificaron”, extremo que las mismas fuentes achacan a un mandato de la dirección. “No lo permitieron, según ellos por el inminente comienzo de las obras”. “Lo único que se ha hecho en este tiempo –prosiguen investigadores consultados– es trasladar las oficinas de la planta de cultivos al salón de actos del edificio principal. Se sigue utilizando el casco y el acceso es limitado”. Sí mudó la dirección del centro, ahora en manos de Rosa Figueroa. El edificio principal, aun sin defectos estructurales peligrosos, sí presenta “daños se graves a severos” y no tiene aislamiento por el estado de la carpintería exterior.

En una visita en Vigo, el director de toda la red del IEO, Javier Ruiz, anunció una “reforma integral”, “inmediata” y “de calado”, que rondaría los 10 millones de euros. Pero no figura ningún proceso de licitación en marcha: a día de hoy, no hay ningún proyecto cerrado sobre la mesa al que se puedan presentar constructoras u oficinas técnicas, ni tampoco existe dotación presupuestaria alguna para reformular íntegramente unas instalaciones que se levantaron en el año 1986. Edificios cuyos problemas ya fueron advertidos y reconocidos por el Gobierno central en el año 2014, como desveló este periódico, y señalados nuevamente por los propios científicos del IEO en el 2020.

"Estamos trabajando con gases combustibles altamente inflamables"

Más allá del estado estructural de las construcciones, el mismo personal arremete contra las condiciones de trabajo. “De las campanas de los tres departamentos solo están operativas las de uno de ellos”. No es la primera vez que sucede: los fallos en estos dispositivos obligaron a una reducción abrupta de los trabajos en curso por la proliferación de fuertes olores –“todo huele a formol”– fuera de las cabinas de trabajo. “Todos los trabajadores estamos realizando nuestro trabajado de laboratorio sin ningún protocolo ni coordinación entre equipos. Estamos trabajando con gases combustibles (hidrógeno y metanos) que son altamente inflamables, con el riesgo para la salud”, zanjan.

Inversiones nuevas

Sede del IEO en Málaga

Recién estrenado Supuso su traslado desde el antiguo edificio de Fuengirola (edificado en 1983) al puerto de Málaga. Supuso una inversión de 6,5 millones de euros.

Tinglados del Puerto de Gandía