Los problemas ferroviarios en el Eje Atlántico no se limitan al trazado de Alta Velocidad entre A Coruña y Vigo. El Tren Celta que comunica la estación de Guixar con Oporto registró hasta nueve transbordos en autobús entre el 15 y el 25 de octubre por incidencias de diversa índole.

Así lo denuncia CGT-Galiza, quien al mismo tiempo apunta a que el trayecto nocturno de vuelta a Vigo acumula retrasos medios de unos 20 minutos todos los días; alcanzando los 80 el día 23. Cuatro días antes, todas las frecuencias entre ambas ciudades tuvieron que realizarse por carretera.

El sindicato ferroviario ha vuelto a poner el foco en el estado actual de este medio de transporte en nuestra comunidad, como ya hizo hace un mes con sus ocho propuestas urgentes para solucionar el colapso vivido en el Eje Atlántico.

En esta ocasión, en un escrito dirigido al Director de Alta Velocidad y Servicios Comerciales de Renfe, Javier Pérez López, apuntan al uso de los convoyes de la serie 592.2 en la línea. Consideran que los “camellos”, que están a punto de cumplir 40 años de servicio con una reforma en 2004, son los causantes de las averías que originan molestias para los viajeros y una “mala imagen” para la operadora pública.

Es por ello que reclaman que a medio plazo se implante una “modernización” del material utilizado, optando de forma urgente por la “mejora de la fiabilidad y disponibilidad” de estas unidades diésel. De ellas destacan que tiene unos niveles de confort “bastante mejorables” al no contar con mesas en los asientos, enchufes, Wifi o portamaletas. Al mismo tiempo, apuntan a que la tapicería está degradada y la climatización no es adecuada.

Sin nuevas frecuencias

Este servicio operado conjuntamente por Renfe y Comboios de Portugal desde hace diez años batió en 2022 su récord con más de 110.000 pasajeros. Sin embargo, ni las millonarias inversiones en la infraestructura ni la alta demanda han permitido reducir los tiempos de viaje ni añadir una tercera frecuencia diaria por sentido.

Y es que a pesar del aumento del 400% en el número de viajeros tras una década de funcionamiento, Renfe considera que “actualmente la oferta se ajusta a la demanda existente” con dos servicios diarios por sentido. En la misma línea apunta Comboios de Portugal, quien zanja que “no está previsto, a corto plazo, ningún cambio en la oferta comercial” existente.

Las declaraciones fueron remitidas a la agencia de noticias Lusa tras una pregunta escrita por el décimo aniversario del servicio. Ambas compañías públicas operan de forma conjunta –tanto en la comercialización como en la explotación– este servicio “rápido” que tarda dos horas y 25 minutos en unir las dos primeras ciudades de la Eurorregión.