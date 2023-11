La temporada de cruceros de 2023 toca a su fin en el puerto de Vigo, donde este martes han coincidido los gigantescos Iona y Sky Princess cuyas imponentes moles descollaron desde primeras horas de la mañana en el muelle de Trasatlánticos, al que atracaron procedentes de Southampton con cerca de 13.000 personas.

El primero en hacerlo fue el Iona, en su tercera escala del año. A bordo conducía 5.412 pasajeros originarios del Reino Unido y una tripulación formada por 1.662 miembros a tenor de los datos facilitados por la agencia Pérez y Cía. Con 184.000 t.r.b. y 345 metros de eslora por 42 de manga, el Iona y sus huéspedes tienen en Vigo la primera parada de un recorrido ibérico de dos semanas en los que sus próximos destinos los acercarán a Málaga, Alicante, Barcelona. Valencia. Cádiz y Lisboa. Al Iona lo tendremos de nuevo en Vigo el próximo martes 28 de noviembre.

Por su parte, el Sky Princess arribó consignado por la agencia Antares con 3.535 cruceristas de mayoría británica y 1.325 tripulantes, en crucero de 12 noches a Madeira y Canarias con regreso a Inglaterra vía Lisboa. Las 141.000 t.r.b. y 330 metros de eslora por 38 de manga del Sky Princess volverán a pasar por Vigo el próximo año hasta en cuatro ocasiones, la primera de ellas en mayo. Esta doble escala cerró el tráfico de cruceros de octubre, que sumó catorece escalas, cinco menos de las previstas debido a otras tantas cancelaciones como consecuencia de los temporales de las últimas semanas.

Enorme afluencia extranjera

La doble escala vivida este martes en la ciudad tuvo notables diferencias respecto a las de meses anteriores. Y es que el fin de la temporada alta turística y las sucesivas borrascas de las últimas semanas provocaron que la presencia de los más de 13.000 pasajeros de ambos buques generara una mayor sensación en el centro de la ciudad.

Y es que a pesar de que se programaron excursiones a la ciudad y otros puntos de Galicia, el trasiego de estos visitantes fue inmenso durante toda la mañana después de que las lluvias dieran una tregua. Dentro de la inmensa mayoría británica de estos pasajes había “viejos conocidos”. Algunos como Madeleina y James, procedentes de Glasgow, ya habían acudido antes de la pandemia en otro crucero y por ello ahora iban a optar simplemente por “dar un paseo y tomar un café” para disfrutar de la ciudad en esta parada dentro de las dos semanas de viaje. Más extremo es el caso de Lesley e Ian, quienes no son capaces de enumerar cuántas veces han recalado ya en Vigo dentro de los cruceros que contratan y aseguran que antes del Brexit se llegaron a plantear comprar un piso en la ciudad aunque no conocieran ni siquiera su entorno. Dentro de los encantos de la ciudad inciden varias veces en que la ven “encantadora” y “muy limpia”, algo que contrasta con otras ciudades portuarias de Ingleterra. Al mismo tiempo, se interesan por el debate alrededor del turismo en la ciudad –como ocurre en Barcelona– y afirman que aunque A Coruña es muy similar, tiene “algo” que hace que no les guste igual.

Estos cambios también fueron percibidos por Martin y Karen, un matrimonio londinense que también acudió hace seis años en otro itinerario. Entre los cambios percibidos destacan el centro comercial de Vialia y la estación de tren, que consideran beneficioso para los vecinos. En su paseo por la ciudad aprovecharon para comprar una camiseta del Celta en la tienda de Príncipe para su hijo y observar el montaje de los adornos navideños en algunas calles, por lo que no descartan “estrenar” la ruta desde el aeropuerto de Stansted pese a vivir en las inmediaciones del de Gatwick.

Entre los debutantes, Stewart y su familia procedentes del norte de Inglaterra, quienes aprovecharon para dar un paseo y realizar algunas compras antes de disfrutar de la fiesta especial de Halloween en su barco junto a sus dos hijos.

