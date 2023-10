El Ifevi afirma que se cumplieron las normas de seguridad en el concierto de Quevedo

El concierto que celebró el cantante Quevedo en el Ifevi el pasado 28 de octubre cumplió, y con creces, las expectativas de los fans del artista canario. Los elogios al espectáculo se sucedían en las redes sociales de los algo más de doce mil asistentes al evento más multitudinario celebrado en el recinto de Cotogrande. Pero para llegar a este momento de felicidad, fueron muchos los que transitaron por instantes de ansiedad, angustia y auténtico caos.

Y es que junto a la lluvia, la mala organización se convirtió en protagonista indeseado del evento histórico. Así lo relataban múltiples asistentes al evento, que sufrieron largas colas bajo la incomodidad de la lluvia de la que se guarecían bajo los paraguas hasta que tuvieron que dejarlos a la entrada, sin olvidar las aglomeraciones para poder acceder a su interior.

Desde el Ifevi, su gerente Arsenio Prieto ha sido tajante con la situación apuntando que se hizo “todo lo que se tenía que hacer” en materia de seguridad. “Sin tener nada que ver con la organización del evento, sí podemos decir que se llevaron a cabo inspecciones con Bomberos y seguridad previos al concierto, como hacemos con cualquier otro operador al que alquilamos el espacio. Estaba todo controlado y según lo establecido por ley; se cumplieron las normas de seguridad”, insistió Prieto.

Y todo esto recordando que el Instituto Ferial no fue quien organizó el concierto, sino la firma Taste the Floor S.L, que no respondió a las cuestiones planteadas ayer por este periódico. “Había gente que se encontraba a las 08.00 haciendo cola cuando las puertas se abrían a las 19.00 horas; la gente por la lluvia quería entrar pero no se podía. Había un operativo de 70 personas de seguridad que no estaba disponible antes; es más, se abrió una hora antes precisamente por la situación de lluvia. En estos eventos siempre hay aglomeraciones”, relataba el gerente del Ifevi.

A este respecto, desde la Policía Local se continúa trabajando en un informe para poner de manifiesto el problema de seguridad ciudadana que se produjo a las puertas del multiusos vigués. Según pudo saber este periódico, la organización sobre recibió siete quejas por parte de los asistentes mientras que desde la Policía Nacional confirmaron ayer que no se presentó ninguna denuncia al respecto.