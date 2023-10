“Estoy centrado en la poética del conocimiento del pasado traído al presente”

Dentro del ciclo de conferencias “Venres da EMAO”, el artista multidisciplinar Juan de la Colina (A Coruña, 1958) abordará sus 40 años de trayectoria, con especial énfasis en la última década. Doctor en Bellas Artes, este creador de imágenes y director de cine emplea muchas disciplinas pero le gusta decir que lleva al pintor en todo lo que hace. Presentado por Darío Álvarez Basso, la cita es el viernes 3, a las 19 horas, en la biblioteca de la escuela.

–¿En 40 años cómo ha cambiado su visión del arte?

–Ha cambiado mucho la mentalidad de la gente en el sentido más positivo. Se democratizó la cultura. Hay más gente que tiene acceso a la información. La noticia no tan buena es que realmente el avance ha sido poco. Los pocos que conformaban la élite evolucionaron poco. Y la evolución, de producirse, se produjo desde entornos domésticos. Antes para hacer una obra de arte pictórica había que tener un estudio y trabajar en equipo para hacer música. Ahora, desde tu propio dormitorio, con un escritorio con ordenador puedes hacer arte y, además, interactivo, comunicándote con otras personas. Eso es la gran novedad, lo doméstico elevado a categoría de obra de arte, incluso de gran arte. Con todo, a nivel filosófico no hay tanta evolución. No acaba de llegar una culminación, algo tan importante como lo que se alcanzó desde nuestras vanguardias artísticas.

–Todos esos avances tecnológicos en 40 años también le han permitido a usted experimentar más.

–Efectivamente. Eso es muy problemático. En el 87 empecé a trabajar con un ordenador Macintosh y, a partir del 91, que me fui a Nueva York, comencé a experimentar con normalidad con otras cosas que no fueran la pintura, como la instalación, la fotografía, el vídeo... Y, además, de una manera casera, fácil, sin ser un experto en nada más allá de mi pintura. Me influyó muchísimo.

–¿Y sigue indagando en todos los avances que hay hoy?

–Hay que tranquilizarse ya con una edad. Lo que menos me interesa es buscar la última novedad, sino utilizar con naturalidad aquellos recursos que puedan ser nuevos.

–¿Qué es lo que busca en el arte?

–Los objetivos han ido cambiando. El principio del arte, del yo artista, es como un impulso casi febril. Sabes que es el territorio en el que te sientes cómodo y desde el que puedes comunicar con cierta facilidad y todo eso te lleva a a a confeccionar, a hacer arte. Una vez que todo esto está asimilado y que ya es una profesión –en este caso, de 40 años–, estoy muy centrado en la idea de historia, del archivo. Es decir, en la poética del conocimiento del pasado traído al presente. En un viaje de ida y vuelta al pasado que está trabajando poéticamente, haciendo obra artística. Investigando y produciendo obras relacionadas con un pasado que de alguna forma nos hace ver cómo somos y que intenta de alguna manera potenciarnos y que seamos mejores. Ese acercamiento a nosotros, que no renuncia a la belleza en ningún momento.

–¿En la charla qué va abordar?

–Será una aproximación a esa trayectoria, pero me centraré en el discurso de los últimos 10 años, que es lo que intento aportar al arte gallego. Mi granito de arena.

–¿Y cuál es ese granito de arena?

–Esa idea de trabajar con el archivo y el entorno de lo próximo y o familiar para llevarlo al presente. Trabajo con soportes como la fotografía, el vídeo, pero también meto documentos en la exposición. Todo el conjunto hace la obra y por eso, en mi caso, es muy interesante el documental cinematográfico, generalmente cortometraje, para poder explicarlo todo. Es un formato en el que me siento muy cómodo y quizá el cine documental es el instrumento mejor. Pero dentro de un espectro más amplio, donde habría documentos, obra artística, dibujos personales, obra de otros... Formando un conjunto. Y el documental sería la parte más redonda, más completa y con capacidad de funcionar de manera autónoma. Anda por sí misma y se puede divulgar desde el Vimeo hasta en exposiciones o en festivales

–¿Y hay alguna obra en particular que le haya reportado muchas alegrías?

–Puedo contestar en negativo. Hay una serie, assassinateassassins [asesinos asesinados que ha sido censurada y que todavía no se ha visto. Fue censurada porque trataba sobre asesinos jóvenes en Estados Unidos, ningún afroamericano, todos los blancos. Es inédita y voy a mostrar piezas por primera vez.

–¿Quién lo censuró?

–Un museo en el que iba a ser expuesto. El comisario es importante. En la charla hablo por primera vez de este tema.

–¿Cuándo fue?

–En 2014.

–Hace poco.

–No te puedes imaginar la cantidad de censuras solapadas que se siguen haciendo.