Las cenas de empresa se encarecerán “como mínimo” un 20% estas navidades

Faltan dos meses para acabar el año y llega el momento en que las empresas y sus trabajadores empiezan a organizar las tradicionales cenas de Navidad, unas citas que son claves para el sector de la hostelería pues significan un importante volumen de su facturación anual. Según apunta la Federación de Hostelería de la Provincia de Pontevedra (Feprohos) para grandes grupos la primera fecha disponible en los restaurantes de Vigo es el fin de semana del 24 y 25 de noviembre, es decir, dentro de un mes. Antes está ya todo ocupado. “Hay que tener en cuenta que estas cenas se organizan prácticamente en su totalidad los viernes o sábados. Y por eso los días que quedan se reducen. Si tenemos en cuenta lo que dura la Navidad, hablamos únicamente de ocho días disponibles”, explica Beatriz Carballido, gerente de Feprohos.

Una de las claves de este año será el encarecimiento de los clásicos menús cerrados con los que se trabajan en estas cenas. Los hosteleros calculan que “como mínimo” los precios incrementarán un quince o un veinte por ciento, debido a las subidas de prácticamente la totalidad de las materias primas con las que trabajan, pero sobre todo del pescado o el cerdo, que se han disparado en los últimos meses. “Los que no quieran subir el precio tendrán que utilizar materias primas más baratas que las habituales”, explican desde la federación. Y otra opción es pedir a los cocineros que utilicen “creatividad” en sus menús para intentar contener los precios. El objetivo precisamente es que la campaña de este año en cuanto a cenas de empresa sea un éxito y “que la gente no se eche atrás por motivos económicos”.

Otra opción para abaratar los costes a los clientes es cenar algún día por la semana, por ejemplo el jueves, cuando los hosteleros fijan precios más baratos que los viernes y que los sábados. Pero el sector entiende que es más complicado teniendo en cuenta que al día siguiente los trabajadores, que son los que acuden a esas cenas, tienen que madrugar.

Para estas citas, normalmente, los restaurantes diseñan unos menús con precios cerrados. Muchos ya los han empezado a promocionar para intentar captar a potenciales interesados. Pero también se adaptan a lo que pueden pedir unos clientes concretos y elaborar menús personalizados. En todo caso, el precio es negociado siempre de antemano y no sucede lo mismo que en comidas o cenas habituales, en las que los clientes no saben cuánto van a pagar hasta que piden la cuenta.

Además, tal y como adelantó FARO, una de las grandes novedades de este año es que la gran mayoría de restaurantes apuesta por cobrar por adelantado. El objetivo: evitar que una reserva para treinta personas, aparezcan al final solo la mitad y nadie avise de ello, con las pérdidas que eso supondría para el establecimiento. En caso de que no se cobre de antemano, desde Feprohos ya se advierte que los comensales que sí acudan a la cena deberán abonar los cubiertos de los que no se presentan.

Algunos locales apuestan por cobrar un 20% del total de la cuenta consumida y otros, directamente, si son menús cerrados, pedirán que se abone las cenas de los que no han acudido. Y es que hay que tener en cuenta de que los establecimientos hosteleros, especialmente en estos casos de cenas de grupos donde los menús son cerrados, en caso de que haya personas que no acudan al restaurante se ven obligados a desperdiciar comida.

Estas actuaciones se enmarcan dentro de la ofensiva de los restaurantes vigueses contra los clientes que reservan mesa y que posteriormente no aparecen, sin avisar ni cancelar en ningún momento. Más allá de las cenas de empresa, es ya algo habitual que los locales cobren una penalización de cuarenta euros por persona en las reservas que no se presentan. ¿Y cómo lo hacen? Solicitando de antemano los datos de su tarjeta bancaria, donde posteriormente realizan el cargo en caso de no cancelar la mesa o no presentarse.

La no presentación de los clientes que tienen reserva trae de cabeza a los cocineros, que en Vigo están dispuestos cada vez más a ponerle cerco con sistemas para realizar reservas que son ya habituales desde hace tiempo fuera de Galicia y, sobre todo, en la alta cocina o los restaurantes con cocina de autor. Más que nada porque es sobre todo a estos últimos a los que más perjudica que no acudan los clientes esperados ya que en muchos casos su principal oferta son menús degustación y, además de no ingresar, se pierde dinero por el producto adelantado.