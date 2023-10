La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Vigo ha denegado la puesta en libertad provisional de Marcelo Francisco S.S., el considerado presunto autor material de los incendios provocados la noche del 30 de abril, víspera del Día Internacional de los Trabajadores, en dos autobuses de Vitrasa, uno de los cuales, el de Urzáiz, quedó totalmente calcinado. Este hombre acaba de cumplir cinco meses en el centro penitenciario de A Lama tras ser detenido junto a su compañera sentimental Patricia F.N., chófer del autocar que acabó devorado por las llamas, si bien esta mujer no llegó en ningún momento a ser privada de libertad.

La defensa del investigado presentó un escrito este mismo mes de octubre pidiendo su excarcelación y alegando que él no fue el autor de los incendios. Argumentó que el individuo captado por las cámaras del autobús siniestrado en primer lugar en Bouzas no es su cliente, ya que en esas imágenes se ve a una persona obesa y su representado pese a tener complexión fuerte no responde a dicha fisionomía. El abogado defensor ve también contradicciones en la investigación y rebate la identificación hecha por la testigo clave –la única viajera del vehículo quemado lo identificó–.

La defensa, que solicitó además una serie de diligencias a practicar en el marco de la instrucción judicial en marcha, valorará si apelar esta decisión elevando la petición de libertad provisional a la Audiencia Provincial de Pontevedra.

La Policía Nacional concluyó que los incendios en los dos autobuses de Vitrasa –ataques perpetrados en un intervalo de solo 52 minutos– fueron causados por la misma persona. Los artefactos incendiarios eran de las mismas características y se usó el mismo “modus operandi”. Las detenciones se realizaron en mayo.