Un edificio deberá poner ascensor hasta los trasteros por la discapacidad de una vecina

Un matrimonio de avanzada edad adquirió en 2017 un piso en la céntrica calle Areal de Vigo. Él tiene 79 años y su esposa, con un grado de discapacidad del 65%, se desplaza en silla de ruedas. La accesibilidad a su domicilio no supuso problema alguno, pero el contratiempo con el que se encontraron en ese edificio con nueve plantas destinadas a viviendas es que ninguno de sus cuatro ascensores llega hasta el ático, donde se ubican los trasteros. Así que el septuagenario, “en base a sus circunstancias personales de edad y a la discapacidad de su esposa”, pidió hace ya más de tres años que se acometiesen obras para que al menos uno de los elevadores hiciese parada en ese nivel y poder así utilizar el trastero. La comunidad de propietarios, en junta general extraordinaria, no acogió la reivindicación de este vecino, así que el hombre decidió acudir a la vía judicial. El primer juzgado que vio el caso no le dio la razón, pero acaba de ganar el pleito en segunda instancia, en la Audiencia, cuyos magistrados inciden en un importante concepto, el de la “accesibilidad universal”, para concluir que en edificios como el de este litigio no caben “situaciones discriminatorias” y deben “suprimirse los obstáculos” para que las personas mayores o con discapacidades físicas “puedan disfrutar de sus derechos” en igualdad de condiciones que los más jóvenes o sin ningún tipo de limitación.

La sentencia de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, estima el recurso de apelación interpuesto por el septuagenario: revoca la primera resolución emitida por el Juzgado de Primera Instancia número 1 y declara la nulidad del acuerdo alcanzado en junta extraordinaria, obligando a la comunidad de propietarios del edificio a llevar a cabo las obras necesarias “para la supresión y eliminación de las barreras arquitectónicas” de manera que se permita a todos los vecinos sin excepción acceder a la planta de trasteros, “con parada de uno de los ascensores” en dicho nivel, para lo cual deberá subir hasta el mismo. El fallo, con fecha del pasado 12 de junio, no es firme y de hecho la comunidad lo recurrió en casación ante el Tribunal Supremo, si bien la abogada del matrimonio ya pidió su ejecución provisional para que sus clientes, que llevan litigando desde 2020, puedan por fin disponer de un ascensor que les permita ir a su trastero. Junta extraordinaria En la junta extraordinaria en que se abordó la petición del matrimonio, celebrada en octubre de 2020, en la votación no se alcanzó la doble mayoría que establece la ley, por lo que se acordó posponer cualquier tipo de obra relativa al ascensor. Ya en vía judicial, la comunidad de propietarios alegó que esos trabajos no son “realmente” necesarios ya que el matrimonio demandante no vive en el edificio al disponer de una vivienda unifamiliar en una parroquia de Vigo, pero la Audiencia rechaza el alegato en base a dos testigos que acreditaron que residen en dicho inmueble de la calle Areal “porque los ven por allí habitualmente”. La comunidad también argumentó que el trastero es algo de uso ocasional y los demandantes pueden además evitar utilizarlo porque es pequeño frente al espacio del que disponen en su piso. “No podemos acoger dicho planteamiento”, rebaten los jueces, “pues el mismo implica ratificar que, a diferencia de los restantes vecinos del edificio, la esposa del demandante, por razón de su discapacidad que le obliga a desplazarse en silla de ruedas, no puede utilizar un elemento privativo como es el trastero por la imposibilidad de acceder al mismo por las barreras arquitectónicas existentes en elementos comunes del inmueble”. Normativa legal La sala se sustenta para dictar esta sentencia en lo contemplado en el artículo 10.1.b de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) y en el Código Técnico de Edificación de Accesibilidad SUA 9, echando por tierra un informe pericial presentado en el juicio en el que su autor defendía que en base a la normativa en vigor no se justificaba la creación de una nueva parada de ascensor en la planta de trasteros, que calificó además de “zona de ocupación nula”, por lo que, argumentó, no es obligatorio que un elevador sirva a dicho lugar. Los magistrados reprochan al experto que “sorprendentemente” haya “omitido” en su informe preceptos de la normativa que sí obligan a dar dicho servicio, como el que reza, exponen en la sentencia, que “cuando existan viviendas accesibles para usuarios de sillas de ruedas en el edificio debe disponerse de ascensor accesible o rampa accesible que comunique dichas viviendas con las plantas que tengan elementos asociadas a ellas o zonas comunitarias, tales como trasteros, plazas de aparcamiento, tendedero, etc.” En definitiva, resumen los magistrados de la Sección Sexta, frente a los argumentos de esta comunidad de propietarios, el objetivo que hay que buscar en supuestos de esta naturaleza es el contrario, es el de “eliminar los obstáculos para que la discapacidad no suponga un límite en el ejercicio de los derechos y en el disfrute de los bienes en igualdad de condiciones con los restantes vecinos”.