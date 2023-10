Los teléfonos móviles sitúan a los dos futbolistas en la zona de la agresión

La geolocalización de los teléfonos móviles de los dos futbolistas ourensanos a los que se atribuye la brutal paliza sufrida por dos jóvenes vigueses los sitúa en la zona de la agresión y a la hora en la que ésta se produjo. Esta prueba es, junto a la contundente identificación realizada por el testigo protegido que los delató tras reconocerlos en el vídeo del violento ataque, una de las principales bazas de la Fiscalía y las acusaciones particulares en un caso que ayer sumó su segunda sesión de juicio en la Sección Quinta de la Audiencia de Vigo. Dos policías nacionales que participaron en la investigación fueron quienes explicaron los detalles sobre el análisis de los terminales de los acusados. “A los dos se les ubica en la zona centro de Vigo a esas horas, en un lugar muy próximo a la calle Hernán Cortés donde fueron los hechos”, dijo uno de ellos. “Los sitúa, entre otras, en María Berdiales”, concretó el otro agente. La agresión se produjo prácticamente en la intersección con dicha calle, que es además por la que los dos atacantes se marcharon tras dejar inconscientes a las víctimas.

Por estos hechos inicialmente fue detenido y enviado a prisión provisional un joven vigués que acabó siendo puesto en libertad solo un día y medio después al comprobarse que había sido identificado por error. Fue la llamada del hoy testigo protegido, el vecino de Ourense que reconoció a los futbolistas en el vídeo, lo que motivó el giro de 180 grados en el caso. Telefoneó a los agentes vigueses a través del 091. Tras indicar que quería permanecer en el anonimato, comunicó a los investigadores que la persona que había entrado en prisión no era la que aparecía en el vídeo y les dio los datos de los hoy acusados, aportando además fotografías de ellos de redes sociales. “En las fotos vimos efectivamente que las características físicas de esos varones eran iguales o muy parecidas a las de los que salían en el vídeo y la vestimenta también coincidía, por lo que avisamos al juzgado”, afirmó uno de los policías, indicando que la inocencia del vigués culpado por error inicialmente acabó por confirmarse del todo cuando recibieron los resultados del análisis de su teléfono móvil: cuando ocurrió la agresión ese chico estaba en su domicilio y con su novia.

Los futbolistas, Gregorio G.R. y Adrián S.H., reconocen que aquella noche salieron de copas por Vigo, pero negaron su implicación en paliza alguna. Uno de los abogados defensores incidió con sus preguntas en que los lugares en los que fueron ubicados por las antenas de telefonía, que abarcan un rango de espacio amplio, coinciden con zonas de ocio. Junto a la geolocalización de los móviles y el tráfico de llamadas de los mismos, también fueron objeto de análisis los movimientos de las tarjetas de crédito de los acusados, revelando una de ellas un pago en un restaurante de comida rápida en O Meixoeiro.

Tatuaje en la mano

Junto a estos agentes de la comisaría de Vigo que participaron activamente en la investigación para esclarecer la autoría de los hechos, en la jornada de ayer también comparecieron, en este caso por videoconferencia desde Madrid, agentes de la Policía Científica que realizaron informes periciales forenses que están aportados a la causa. Por un lado, hicieron un análisis comparativo de las imágenes del vídeo y las de una foto de un tatuaje que tiene Adrián, uno de los acusados, en el dorso de su mano izquierda: estos expertos concluyeron que existen “similitudes” en cuanto a la forma, la ubicación y la extensión del mismo. Sobre otro estudio, de identificación facial de los rostros de los agresores de la grabación, no pudieron aportar conclusiones por la “deficiente calidad” de las imágenes. Eso no significa, dijeron, que esas personas puedan ser reconocidas por allegados o testigos.

Entre los peritos que comparecieron también estuvo el propuesto por la abogada defensora de Gregorio, el principal acusado al atribuírsele un papel más activo en las patadas y puñetazos asestadas al joven que quedó peor parado en la paliza. Dicho informe pericial rebate la participación del futbolista en la agresión: tras analizar la secuencia de golpes y la forma en la que éstos se produjeron en el vídeo, llega a la conclusión de que el atacante es diestro, mientras que el joven ourensano es zurdo.

Junto a prisión y multa, la fiscal pide que los acusados indemnicen a los heridos, solicitando 30.000 euros para el chico que resultó con las lesiones más severas y 1.000 euros para el otro. El herido más grave sufrió policontusiones, traumatismo cervical y fractura nasal y, además, perdió varias piezas dentales. Un odontólogo que compareció en la vista explicó las intervenciones a las que tuvo que ser sometido el chico por los daños sufridos en boca y mandíbula, indicando que, junto al perjuicio estético, afrontó pruebas e intervenciones médicas “muy dolorosas” y que el tratamiento aún no llegó a su fin.

La tercera y última sesión del juicio se celebrará el 16 de noviembre, cuando comparecerá un testigo que falta y las partes emitirán sus conclusiones e informes definitivos antes de que el caso quede visto para sentencia.

“Vamos Adri”: un caso en el que la Policía echó mano de las técnicas de acústica forense

El laboratorio de Acústica Forense de la Policía Nacional, integrado en la Comisaría General de Policía Científica de Madrid, se centra en el estudio de los sonidos para avanzar en todo tipo de investigaciones. En Vigo no es habitual escuchar a estos expertos en los juicios, pero en el caso de la paliza de Hernán Cortés se echó mano de estos profesionales para analizar una frase que se escucha en el vídeo de la agresión. Ya en el momento final de la paliza uno de los atacantes le dice al otro unas palabras que no se sabía si eran “Vamos Javi” o “Vamos Adri”. La calidad del audio de las imágenes no era buena pero, tras mejorar la grabación y usar las herramientas técnicas que tienen a su alcance, los peritos, aunque con “cautela”, concluyeron que la hipótesis “más plausible” es que la frase pronunciada fuese “Vamos Adri”, dándose la circunstancia de que uno de los acusados se llama Adrián, de ahí la importancia de dicha prueba. La intervención del perito especializado en acústica forense por videoconferencia se siguió con dificultades en la “macrosala” de la Ciudad de la Justicia por los problemas de acústica de este espacio y los que se sucedieron además ayer con las distintas conexiones realizadas. “El problema está ahí, en la sala”, trasladó el experto. El presidente del tribunal de magistrados asintió. “Lo llevamos sufriendo desde que se inauguró el edificio; es lamentable tener que celebrar juicios de esta envergadura en estas condiciones”, se quejó, poniendo de manifiesto, por enésima vez, los severos problemas de sonido que están complicando sobremanera la celebración de importantes vistas.

El vecino del vídeo declara que las víctimas iniciaron el altercado con “amenazas e insultos”

Uno de los testimonios de ayer fue el del vecino que grabó, con su teléfono móvil y desde su vivienda, ubicada en un primer piso, el vídeo de la agresión. “Escuché gritos y amenazas y salí a la ventana”, dijo, indicando que fueron las víctimas, concretamente el joven que después resultaría herido más grave, quienes incitaron el altercado “amenazando e insultando” de forma “insistente” a los dos que después se convertirían en agresores. “A las décima u onceava vez que se acercó a ellos fue cuando empezaron a golpearlo”, afirmó este testigo, que aclaró, en todo caso, que los chicos que resultaron lesionados en ningún momento agredieron físicamente a los otros. “Empezaron ellos”, se le escucha decir también en las imágenes que él grabó –visualizadas en la sala de vistas– en referencia a los heridos. Su versión sobre cómo resultó lesionado el chico que quedó más leve difiere de la dada por otros testigos que ya comparecieron. La exnovia de este herido, por ejemplo, relató que cayó al suelo como consecuencia de un “puñetazo”, pero este vecino no vio agresión directa: “No fueron a por él, lo arrollaron mientras perseguían al otro [herido] y se cayó al suelo quedando inconsciente”. Sobre la brutal paliza asestada al otro joven, afirmó que vio a los dos agresores “propinar golpes” y que el que tenía un papel más pasivo en ningún momento medió para detener el ataque de su compañero.