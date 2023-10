El testigo protegido que delató a los dos futbolistas ourensanos por la brutal paliza de Vigo: “Son ellos al 100%”

La Fiscalía acusa de dos delitos de lesiones, uno de ellos con deformidad y con la agravante de ensañamiento, y pide 6 años de cárcel para el principal acusado, Gregorio G.R., quien llegó a estar en prisión provisional por estos hechos, y 4 años y 9 meses para su amigo Adrián S.H. Las defensas, mientras, solicitan la libre absolución. Porque sus clientes niegan la autoría de los hechos. El primero en declarar fue Gregorio. Este joven, al que se atribuye una participación más activa en los puñetazos y patadas asestadas al herido más grave, contestó a las preguntas de su abogada. Sí, reconoció, aquella noche salió de fiesta por Vigo y bebió “bastante”: además de cervezas, tomó “10 o 15 copas” y “10 o 15 chupitos”. Pero, añadió, no intervino en pelea alguna y pese a ser monitor de gimnasio y a que dio clases de body combat, rechazó que esta disciplina tenga relación con las artes marciales. “No tengo preparación en artes marciales, en absoluto”, declaró, algo en lo que coincidió Adrián, quien, igualmente, dijo que aquella noche, en la que estaban celebrando su cumpleaños, consumió una “cantidad importante” de alcohol. Pero, en respuesta a las cuestiones que le planteó su abogado, rechazó también haber golpeado a nadie o haber practicado artes marciales.

Junto a la geolocalización de sus teléfonos móviles o el vídeo de la agresión, otra de las principales pruebas de las acusaciones es el relato del testigo protegido, una figura habitual en otro tipo de delitos, pero no en el que centra este juicio. Ayer este hombre compareció por videoconferencia desde la comisaría de Ourense: en la pantalla no se veía su imagen y su voz se escuchó distorsionada, lo que, unida a los notables problemas de acústica de la “macrosala” de la sede judicial viguesa, complicó la práctica de la prueba. Pero, pese a las dificultades, su testimonio no pudo ser más contundente. Aunque no forma parte del círculo social de Gregorio y Adrián, los conoce “de vista y los ve habitualmente”. Y cuando casualmente tras la paliza de Vigo visualizó el vídeo de la agresión, los reconoció en escasos segundos. Al principio no trasladó esta información a las autoridades, pero cuando se enteró de que un vigués estaba en prisión por estos hechos –un joven llegó a ser detenido y enviado a prisión por un error en la identificación–, decidió dar el paso de contactar con la Policía Nacional, a quien aportó además fotos recabadas en Facebook e Instagram de los futbolistas donde, dijo, se les veía con parte de la indumentaria que vestían en el vídeo.

“Cuando vi las imágenes los conocí; por la ropa, por la forma de caminar y por su pelo [en referencia a Gregorio], ya que tiene entradas a los dos lados”, declaró este hombre, al que el tribunal de magistrados decidió mantener la protección que se le proporcionó durante la instrucción judicial. “¿Tiene miedo a represalias?”, le preguntó uno de los abogados. “Nunca se sabe, prefiero no tener problemas”, contestó este varón, que afirmó que en su “círculo” más gente reconoció a estos futbolistas en el vídeo, pero que prefirieron callar y no contarlo a la Policía.

Los jóvenes fueron atacados tras recriminar a sus agresores que “mearan” en un portal

Junto a los acusados, las víctimas y el testigo protegido, durante la maratoniana jornada de ayer declararon varios jóvenes que aquella madrugada se toparon con la agresión. Además del testigo protegido, solo una persona más, la que entonces era novia de uno de los heridos, pudo identificar en la sala de vistas a uno de los procesados, a Gregorio. “Es él seguro; de uno [de los atacantes] no me acuerdo, pero del otro sí, porque tenía los ojos muy claritos”, dijo. Pero el resto de personas que estuvieron en Hernán Cortés, incluidas las propias víctimas que no recuerdan gran parte de lo sucedido, no lograron reconocer a los autores de esta paliza que causó gran alarma social en Vigo.

El joven que resultó herido más grave, de 22 años, relató que todo se desencadenó cuando vieron a unos chicos “meando” en el portal del edificio de una amiga y les “llamaron la atención”. Hubo una “discusión” y después llegó la “agresión”. “Me caí al suelo, no sé como acabé acorralado contra una pared y recibí puñetazos y patadas... No sé si [me golpeaban] uno solo o los dos... Acabé inconsciente”, narró, agregando que llegó a suplicar que “por favor” parasen, pero que no lo hicieron. Con la nariz rota y tras perder varias piezas dentales, durante un tiempo no quiso salir a la calle. El otro chico agredido recuerda que les “gritaron y amenazaron” y que él cayó “inconsciente” pronto. Cuando se despertó ya estaba en el hospital. “Eran dos, estaban juntos, pero no sé cuál me pegó”, dijo, indicando, en todo caso, que se le quedó “grabada” la mirada de uno de ellos.

"Pensé que estaba muerto"

Los testigos, mientras, incidieron en la violencia del ataque. “Fue cruel, salvaje e irracional”, dijo uno. “Hubo ensañamiento”, afirmó otro, un hombre que intentó que el principal agresor dejase de golpear al herido más grave. “Me dijo que sí, que le iba a pedir perdón, y de repente le dio una patada; escuché el crujido del cuello de la víctima y un golpe seco en su cabeza”, describió. Sobre esta patada final, otra chica que pasaba por allí, sanitaria de profesión, afirma que se asustó cuando la cabeza del chico dio contra el suelo. “Pensé que estaba muerto, estuvo bastante tiempo sin respirar”, manifestó.