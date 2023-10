Universitarios reúnen dos mil firmas para exigir la continuidad del gabinete psicopedagógico

Alrededor de dos mil estudiantes y miembros de la comunidad universitaria han firmado ya un comunicado que exige a la UVigo la continuidad del gabinete psicopedagógico con garantías de calidad asistencial en los tres campus. El nuevo concurso lanzado por la institución para adjudicar el servicio, cuya concesión finaliza en noviembre, ha quedado desierto y además establece una reducción de las horas de atención, así como la obligatoriedad del que la nueva empresa que lo asuma disponga de sus propios locales o asuma un alquiler de espacios.

La demanda, iniciada por una plataforma de alumnos y usuarios, cuenta con el apoyo del Consejo de Estudiantes de la UVigo (Ceuvi), cuyo posicionamiento todavía debe ser ratificado en asamblea, así como de Erguer, Estudantes de Galiza, las delegaciones de centros y la Asociación de Persoal Investigador (APIUVigo).

Los recortes en el horario denunciados por los alumnos choca con el incremento de la demanda del servicio, que se duplicó tras la pandemia y en 2022 contabilizó casi 4.000 consultas en los tres campus, siendo el de Vigo el que registró un crecimiento más acusado, un 77,2% entre 2018 y el año pasado.

En una entrevista concedida a FARO el pasado mayo, la directora del gabinete certificaba estos datos, además de señalar el incremento de casos de depresión y ansiedad agravados por la pandemia, así como de fobia social. También apuntaba al notable aumento de conductas autolíticas y casos de suicidio.

El gabinete también se ocupa del Programa de integración de universitarios/as con necesidades específicas de apoyo educativo (Piune), cuyo número de usuarios también ha crecido y el curso pasado superaba el centenar.

“Claramente cada vez hay más demandantes y esto es un reflejo de la sociedad. La asistencia pública en salud mental no es suficiente y en el entorno académico se concentran problemáticas relacionadas con el estrés, las dificultades económicas y otros temas. Por eso, nuestra demanda ya no es que no se reduzcan las horas de atención, sino que se amplíen y se ofrezca una atención de calidad y accesible en los tres campus. Es un servicio esencial”, insiste Miguel Fernández, presidente de Ceuvi.

La actual concesión finaliza en noviembre y la UVigo les ha garantizado la continuidad del gabinete, que “está amparada por ley”, mientras no se resuelva el concurso. Pero los estudiantes se encuentran en una situación de “incertidumbre”.

“Tienen medios para suplir un retraso en la concesión y el servicio está siendo asumido por técnicos del área de Bienestar. Ahora se ha convocado el concurso con carácter de urgencia y ahí nos han dicho en las reuniones que hemos tenido con el Vicerrectorado de Bienestar que se puede hacer alguna modificación, pero la base seguirá siendo la misma. Y más allá de que venga una empresa, aunque nosotros siempre hemos defendido que este servicio debe ser público y asumido por la propia Universidad, lo que nos preocupa es que la calidad no se deteriore”, subraya el presidente del Consello de Estudantes.

Miguel Fernández apunta que no solo hay que tener en cuenta a los usuarios reales, sino a las potenciales que podrían necesitar el servicio, y adelanta que seguirán “atentos y vigilantes” el proceso del concurso. El plazo para la recogida de firmas finalizará probablemente a finales de esta semana y los estudiantes quieren entregárselas al Vicerrectorado de Bienestar y a la Gerencia.

“Es una de las iniciativas que más apoyo ha recibido en los últimos años y somos una plataforma mixta, lo único que nos preocupa a todos es la calidad asistencial. Confiamos en el buen hacer de la Universidad pero nos mantendremos firmes en la reivindicación”, insiste Fernández.

Desde el Vicerrectorado de Bienestar, Equidad y Diversidad y la Gerencia de la UVigo han declinado hacer declaraciones a este periódico más allá de señalar que han abierto un concurso “en el ejercicio de su responsabilidad” y que mientras el proceso esté en curso no realizarán ningún tipo de manifestación al respecto.