Vivir con la enfermedad de las mil caras

“Me pillas en un buen día”. Todavía falta media hora para que Nuria Martí inicie su sesión semanal de fisioterapia en la asociación y sentada en una sala, porque caminar es lo que peor lleva y dice que necesita cargar pilas, cuenta que uno de los aspectos en los que más le ha cambiado la vida su diagnóstico es en que “nunca puedo quedar para mañana, cualquier día normal es un nuevo reto para mí lleno de obstáculos”. Y suma ya más de dos décadas con esos desafíos diarios.

Esta viguesa llevaba una vida normalizada hasta que un día la parte derecha de su rostro se adormeció. “¿En qué lo notas?”, le preguntaban los médicos, y ella respondía que se palpaba la cara y existía mucha diferencia con respecto al lado izquierdo. Durante un tiempo, lo primero que hacía al levantarse cada mañana era situarse frente al espejo y mirar si su rostro se había deformado: “Me mareaba mucho también, me costaba levantar los brazos o bajando las cuestas se me dormía una parte de la pierna... era muy raro. Al principio me lo trataron como si fueran vértigos hasta que, finalmente, me dieron el diagnóstico de la esclerosis múltiple. Tenía 33 años, ahora, 55, y aquí estoy, luchando todos los días haciendo mucho ejercicio, que para mí es vital”.

Desde que los profesionales del Hospital Álvaro Cunqueiro, para quienes solo tiene buenas palabras, le dieron el diagnóstico y le recomendaron natación, Nuria Martí afirma que se plantaba en la piscina a primera hora y a las siete de la mañana estaba en el agua, para después ir a trabajar. “Hacía media hora sin parar, me duchaba, tomaba un café y entraba como una reina por el trabajo. Llevo 22 años yendo a piscina y ahora tengo que hacer más tipos de ejercicios, porque solo nadar no es suficiente y para mí el deporte es fundamental”.

Si bien reconoce que en un primer momento no notó demasiados cambios en su rutina, la evolución de la enfermedad fue llevándola por nuevos caminos: “Hace casi diez años que dejé de trabajar, tengo contratada a una chica que me ayuda en casa y con los recados, porque vivo sola, y ahora tengo que caminar con un bastón silla, porque muchas veces necesito parar a recuperarme si me agoto. El calor es horroroso para nosotros e incluso tengo que usar hasta dos bastones para caminar”.

Una de las situaciones con la que empezó a ser consciente de cómo la esclerosis condicionaba su vida fue al poco tiempo de recibir su diagnóstico. Sus amigas habían organizado un fin de semana en Ourense y ella intentaba sacar todas las fuerzas del mundo para ir, pero no era capaz, se agotaba y recuerda haberle dicho a su padre muy agobiada que no podía y que no podía. “Me agobié mucho porque habían hecho aquello por mí y no concebía no ir, pero ahora voy al día y, si no me encuentro bien, les aviso y ya me tranquilizan o me dicen que vaya sin prisa, que me esperan”. En este sentido, Martí señala que tiene mucha suerte porque desde un primer momento su entorno familiar y de amistades la apoyaron y a la hora de resumir cómo es convivir con la denominada enfermedad de las mil caras, puesto que a cada persona le afecta de una forma distinta, esta viguesa define a su esclerosis múltiple como “ejercicio, entorno y Avempo”.

Precisamente, Avempo se encuentra inmersa en la actualidad en la recta final de inscripciones de la carrera solidaria que organiza anualmente en Vigo y que se celebrará el próximo 29 de octubre, por lo que Nuria Martí pide la colaboración ciudadana, ya que todo lo recaudado será destinado a financiar los diferentes servicios que Avempo presta a pacientes como ella. Así, esta viguesa indica que “hay diferentes modalidades y está muy bien organizada, aportando todos nuestro granito de arena siempre podemos construir una playa”, concluye con una sonrisa.