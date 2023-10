Un voto para intentar “salir del caos”

Ponderar entre el “más vale malo conocido que bueno por conocer” y el “del mal, el menos”. Una jornada electoral hecha refrán en la que los electores argentinos residentes en Vigo y en el noroeste peninsular llamados a las urnas definían como “la más importante” de los últimos años. Cada uno defensor de su corriente pero con una palabra que ondeaban por bandera: cambio. “La situación ya es insostenible, tenía claro que había que venir a votar porque esto ya no puede ir a peor”, explicaba Ignacio Garcés, un argentino asentado desde hace más de diez años en la ciudad olívica.

Como él fueron decenas los que en el día de ayer se acercaron hasta el consulado argentino en López de Neira para ejercitar su derecho a voto, con motivos tan certeros como ansiosos de una nueva realidad. “Los motivos son más que evidentes. La situación en Argentina es caótica, mi familia está allí y me cuentan cómo viven en esta continua incertidumbre. No podemos ir a peor, en mi caso me decanté por Massa (Sergio Massa, peronista) sobre todo por no votar nunca a Milei (Javier Milei, ultraderechista); muchos harán como yo, no votas al partido con el que más conforme estás sino para evitar que otros lleguen al poder. Algo similar a lo que ocurrió aquí en España. Mi idea es que probablemente no se resuelva todo en esta primera vuelta y vayamos a una segunda”, precisa Garcés a la salida del consulado.

Tras él se encontraban Laura y Gabi. También argentinas residentes en Vigo desde hace algo más de dos décadas, explicaron que la situación que aprecian de su país al igual que la transmitida por sus familiares desde allí es “de caos”. “Pienso que sea como sea el resultado, la situación se convertirá en caótica. Es importante que se vayan los que están ahora pero eso no ayudará a que el ambiente social siga siendo caótico. Mis parientes que están allí comentan que la situación está en llamas, muy exasperados con la realidad política, por eso es tan importante acudir a votar”, auguraban estas dos vecinas de la ciudad viguesa.

También residentes en la ciudad son Diego y Cristian. Concretamente dos años y dos años y medio es el tiempo que ambos llevan en Vigo y si bien no es la primera vez que votan sí lo harán estrenándose desde la distancia. “Si no es la más importante está cerca. Tengo dudas de cuál puede ser el resultado pero sí sé lo importante que es venir a votar”, explicaban ambos amigos. Sus familiares y allegados que residen en el país latinoamericano les han trasladado también lo complejo de la situación. “Lo definen como estar en el acantilado constantemente, parece que vas a caer y no, y vuelve a parecer que estás en el acantilado y no... Al final esto tiene que cambiar; no sé cómo se hará y por dónde saldrán, pero creo que el actual gobierno no se va a mantener”, relatan.

Al igual que su compatriota Ignacio Garcés, Diego y Cristian vaticinan que muchos de los votos serán de castigo. “La gente busca el cambio y no por ideología, sino por ir en contra de lo actual. Ojalá el voto sirva para cambiar las cosas”, reivindicaban.