La contratación de recobros se dispara

Si iba caminando por la calle y ha visto un coche de El cobrador del frac por la ciudad, no estaba soñando. Su presencia en Vigo es más patente que nunca. La conocida empresa de recobro de deudas no es la única que opera en una ciudad en la que, según apuntan responsables de distintas entidades dedicadas a esta actividad consultadas (muchas no quieren ser nombradas), la solicitud de sus servicios no ha dejado de crecer. “En lo que va de año, en comparación con el año pasado, la contratación de nuestros servicios ha subido, cerca de un 15%”, calcula Óscar, responsable de la oficina que El cobrador del frac tiene en Vigo (centraliza todas las operaciones de Galicia).

“Siempre tenemos mucho trabajo, pero la situación hace que cada vez nos busquen más. Y pensamos que la subida generalizada de precios, unida a los conflictos internacionales (que afectan a muchos sectores productivos encareciendo cualquier actividad), provocará una crisis importante en cuanto a deuda. El año que viene será un subidón (de contratación de sus servicios)”, dice contundente Óscar. En otra entidad, “la demanda aumentó cerca de un 20%. Un crecimiento que se nota desde hace meses, por lo menos seis o siete”, asegura José Rivera, gerente de Céltica de Cobros. El perfil del usuario de estas empresas es en su mayoría otras empresas, en Vigo pymes, especialmente. “La proporción es un 90% medianas empresas y un 10% personas físicas. En este caso, suelen ser deudas de préstamos personales de persona a persona. Y deudas de alquileres, algo normal tal y como está el mercado de la vivienda en Vigo, que es imposible”, explica el gerente de Céltica de Cobros. “Nosotros también hacemos la gestión de recobros de la Asociación de Empresarios de Materiales para la Construcción (Asemaco). En el conjunto de los expedientes que tenemos abiertos observamos que, junto con los alquileres, en Vigo, los recobros se dirigen en gran medida al material de construcción, el alquiler de maquinaria para industria auxiliar, la actividad textil y el pescado. Muchos mayoristas del mercado del Berbés venden pescado a otras provincias, como Valladolid o Madrid, también a pescantinas de Vigo. Y vemos la cantidad de deuda que esas ventas generan”, aseguran desde Céltica de Cobros. En la mayoría de los casos de empresas de recobro, el interesado se pone en contacto, aporta documentación que acredite la existencia de la deuda y, tras ser revisada y aceptada, se firma un contrato por un límite de deuda. Es decir, que la empresa de gestión de cobros trabajará en uno o varios casos de deuda para un mismo cliente, hasta el importe límite prefijado por contrato y por el que se pagará el servicio (algunas van a porcentaje sobre el dinero recuperado y otras cobran una base más un variable). El procedimiento que siguen es el de llamadas, envío de correos electrónicos “y visitas a casa, porque suelen bloquear las llamadas”. En el caso de El Cobrador del frac, es el escarnio lo que se contrata. “Nosotros no trabajamos por deudas menores de 10.000 euros. Nos requiere un empresario de toda la vida cuando está ahogado porque no consigue por ninguna vía cobrar”, apunta Óscar. “Nosotros tenemos los medios y el personal de los que él no dispone”, prosigue. Explica que su compañía es muy reconocible porque el cobrador va “uniformado con un frac y un maletín”. Su sistema es diferente a las demás. El cobrador se desplaza por donde se mueve el deudor, como su oficina, el bar en el que queda o la zona en la que vive. Intenta hablar con él y ofrecerle vías de pago para intentar llegar a un acuerdo, “en Vigo, donde la gente te conoce, que te siga un cobrador importa”, explica. Es una de las razones por las que cree que tiene éxito su empresa resolviendo estos conflictos de manera extrajudicial. El perfil En cuanto al perfil del deudor. “El 99% de los deudores son personas que tienen dinero para pagar, pero no quieren porque les sale más rentable no pagar. Es muy habitual que se trate de alguien que monta una sociedad limitada, cuando adquiere deudas la diluye y monta otra con la misma actividad y, muchas veces, los mimos empleados. Así, cuando el juzgado va a ejecutar la sentencia, la empresa deudora no existe. Su objetivo es no pagar y alargar los procesos judiciales todo lo posible”, remata el responsable de El cobrador del frac. CLAVES DESTACADAS: 1 Entre el frac y los abogados H Despachos de abogados de Vigo gestionan los recobros por vía judicial. Bancos y grandes compañías tienen departamentos comerciales con perfil agresivo. 2 En crisis cualquiera puede ser deudor H Los deudores particulares suelen tener que elegir qué pagan y qué no, en una espiral de deuda adquirida por la vía del crédito. 3 Derecho a denuncia por acoso H El seguimiento vía telefónica, electrónica y en persona, para ejercer presión sobre el deudor deriva, a veces, en acoso. Una situación demandable.