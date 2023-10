Benvidas á cerimonia da palabra en micro aberto

“Quereria ser/ Quereria ser o meu espaço, seguro/ De verdade que quereria ser algo seguro que nom vos afastasse de mim/ deixar de estar farta de nom entender as relaçons humanas./ De verdade que quereria algo seguro/ pero a vida nom é segura./ Nom há seguro de vida nem dinheiro com que paga-lo./ Quero simplesmente dizer/ que sei/ que contra o amor, a morte que vai comigo./ [silêncio]”. É o fragmento do poema que Elisa Nieves escribiu un día e titulou Escrivim até o que nom queria escrever. Son uns versos que aínda garda no seu teléfono móbil e que, en apenas un intre, recitará a pé de micro ante o público que un mes máis non fallou á “cerimonia” que está a piques de comezar.

Como todo acto de culto, non carece de figura que oficie o evento. Desta vez, en sesión vermú, a poeta viguesa Branca Trigo é a que sae ao pequeno escenario improvisado no histórico café De catro a catro e anuncia aos asistentes: “Benvidas, isto é a Cerimonia de Gaivotas! Para quen non nos coñeza, trátase dun micro aberto no que a única norma é respectar aos demais, pois non se toleran comentarios misóxinos, tránsfobos, homófobos, ractistas... Cadaquén é libre de recitar ou ler cun tempo estimado de cinco minutos por persoa”.

É precisamente Branca Trigo unha das artífices da recuperación deste formato de recitais en micro aberto na cidade, logo de percatarse de que en Vigo e na súa contorna existía un gran número de poetas que carecían dun espazo no que poder amosar os seus escritos. “A raíz dun par de eventos no Uf, percatámonos de que os micros abertos atraían xente e decidimos crear un grupo de WhatsApp no que ao principio eramos oito e agora xa conta con 30 persoas”, afirma Branca, quen tamén sinala que Cerimonia de Gaivotas leva máis dun ano atraendo a Vigo a autoras e autores de distintos puntos de Galicia, como Ourense, Santiago ou A Coruña, para recitar en distintos locais da cidade olívica.

Boa fe do poder de atracción deste evento e do bo ambiente que se xera en cada “cerimonia” dan Elisa Nieves e Xoán Pedreira, que son uns habituais nestes recitais. Procedentes de Santiago e A Coruña, respectivamente, ambos poetas sinalan que “o bonito que teñen estas cerimonias é que fas amizade con outras persoas e ao final acabas movéndote pola xente e pola poesía. É unha experiencia absolutamente recomendable e atopas a persoas que nunca recitaran en público e, co ambiente que se crea, acaban animándose a saír e participar. Isto ten moito que ver co xeito de levar o micro aberto, porque sobe quen quere, len o que queren e se o micro queda baleiro un tempo, non pasa nada, non hai presión”. Neste senso, Elisa tamén engade que “eu non escribía poesía e cústame moito ler textos propios, pero moitas persoas acaban recitando polo ambiente. Na cerimonia creo que a xente se pregunta: E por que non vou recitar eu tamén?”.

Unha vez apareceu unha rapaza que non coñeciamos, recitou e marchou sen máis. Esa é a idea, a de que haxa un espazo dispoñible para empregar

Como a Cerimonia de Gaivotas comezou a ter éxito entre poetas doutras grandes cidades galegas, “por cortesía”, a iniciativa que naceu en Vigo ampliou horizontes e cada certo tempo desprázase a eses puntos da comunidade nos que ten acollida. Así, Xoán Pedreira comenta que “na Coruña é frecuente atopar micros abertos de humor, pero non de poesía, e a primeira vez que se organizou viñeron unhas 37 persoas, tivo moito éxito”, quen onte levou ao recital estes versos: “ Quen cantará a quen non foi quen de fazañas/ e nunca o será?/ Non un canto zoupón e insuficiente./ Un canto xusto/ que deluve o ruído ata os ósos/ e non disimule máis o silencio”.

Pola súa banda, Branca Trigo destaca que “a dinámica é a dun micro totalmente aberto no que non te apuntas, sinxelamente chegas e podes recitar. Hai persoas que o fan en galego, castelán, portugués e mesmo inglés, e recitan dende textos propios aos de autores que lles gustan. Unha vez apareceu unha rapaza que non coñeciamos, recitou e marchou sen máis. Esa é a idea, a de que haxa un espazo dispoñible para empregar”. A poeta viguesa recoñece que cando comezaron coa Cerimonia de Gaivotas non agardaban que acadase tanto éxito e, dada a acollida e tamén a boa experiencia na Coruña, xa contemplan estender as citas poéticas á cidade de Ourense.