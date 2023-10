El servicio de Traumatología del Área Sanitaria de Vigo se convierte en el primero de Galicia en realizar una intervención quirúrgica empleando tecnología robótica. Se trató de un implante de rodilla a una mujer viguesa de 76 años, que ya se está recuperando favorablemente de la intervención.

La operación se realizó a cargo de los traumatólogos Antón López y Cristina Alonso que mostraron su satisfacción y explicaron que “a vantaxe fundamental da cirurxía robótica fronte a cirurxía convencional é un incremento da precisión no que facemos, de xeito que todo o que planificamos se executa practicamente á perfección. Isto, aos cirurxiáns nos aporta unha maior seguridade e, sobre todo, unha cuantificación real do que realizamos, algo que non sucede coas técnicas convencionais”.

Mayor precisión

La operación de rodilla es una de las más frecuentes en esta rama de la medicina, de hecho, los traumatólogos del CHUVI implantan una media de 500 prótesis al año. De ahí la importancia de robotizar esta intervención tan "común", lo que ayudará, en palabras de los expertos, a ganar mayor exactitud y precisión a la hora de planificar la posición y el tamaño del implante. Además, supone un mayor sangrado durante la intervención, así como menos dolor postoperatorio, tiempo de recuperación, estancia en el hospital y hasta una reducción de las complicaciones.

Uno de los aspectos más complejos en este tipo de intervenciones es colocar los componentes individuales de la articulación artificial en la mejor alineación posible para que encajen y funcionen sin dificultad. Un trabajo que se aliviará gracias al uso de esta tecnología, que permite a los cirujanos disponer de una herramienta específica para ejecutar, de forma exacta, los cortes óseos de acuerdo a la planificación previa.

Este tipo de robots cuentan también con un sistema de Big Data que almacenas los datos de cada intervención -medidas, ángulos, rotación, cortes, etc-, lo que puede ser de gran interés para el seguimiento y el estudio de este tipo de dolencias.

El nuevo equipamiento cuenta con una inversión de 2 millones de euros en el marco del Programa Operativo FEDER Galicia.