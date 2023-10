Vallisoletano de nacimiento y mostoleño de adopción, el nombre de Sergio Bezos ha ido creciendo en el panorama del entretenimiento y el humor cada año. Con "Sergio Bezos llega a tu ciudad" debuta en el stand up fuera de Madrid, este viernes 20 de octubre en el Sinatra Cóctel Bar a las ocho de la tarde.

Este espectáculo es el sucesor del “Monólogo Barato Madrid”, que también ayuda bastante a localizarte en el mundillo. ¿Es márketing o sale solo?

Eso me pareció como intentar poner una trampa en internet y creo que salió bastante bien. De hecho, no descarto extenderlo a “Monólogo Barato Vigo”, “Monólogo Barato Barcelona” en la temporada que viene. No tengo ni idea de marketing, pero me han dicho que está bastante bien pensado para eso.

¿Qué esperas del público aquí? ¿Tienes ya alguna referencia?

No, la verdad es que nunca pienso en eso e imagino que guay. No noto mucha diferencia de ciudad a ciudad en el público. Nunca he estado en Galicia actuando, soloe estado de pequeño entonces tengo ganas de ver Vigo y Coruña y la verdad es que son bolos que me hacen ilusión.

¿Y qué debe esperar el público de ti? ¿Qué show vamos a encontrar?

Que esperen lo menos posible porque cada show es diferente porque se me va mucho la cabeza en el escenario entonces no puedo prometerles nada. Es mejor que yo no prometa nada, que vengan y nos lo vamos a pasar bien porque cada uno es bastante diferente. Que vengan sin ningún tipo de expectativa o expectativas muy malas. Eso está en la vida también. Hay que tener pocas expectativas en general. Luego siempre la vida es mucho más satisfactoria si piensas que no está tan bien.

Has estado como guionista en varios programas, colaborado como presentador y colaborador en Yu no te pierdas nada, en el podcast con David Suárez, ahora en La Resistencia. Si fuera un símil futbolero, ¿dirías que has ido pasando por todas las categorías hasta llegar al primer equipo o aún te ves con recorrido?

La Resistencia es lo top ahora mismo, entonces sí. La comparativa por ejemplo con David Suárez es jugar en las canchas con tus colegas sobre todo porque a David no se le permite jugar en Primera, cada vez que juega le sacan tarjeta. Es el jugador con más rojas de la historia (ríe). Así que sí, estoy muy contento de La Resistencia. A nivel nacional es lo más guay que hay. En comedia, todo el mundo está haciendo cosas increíbles. Y a mí también me gusta mucho el partido en cancha. Es decir, que disfruto mucho con la comedia underground, las cosas que hace la gente por su cuenta, pueden convivir.

¿Y cómo es ese aterrizaje en La Resistencia? ¿Cómo lo vas asimilando?

Al principio ha sido como progresivo, no sé. Es que David y esta gente son bastante majos. Y como a ellos tampoco les gusta trabajar mucho, la exigencia es cero. Entonces, cuando descubres que es que les da igual todo, pues estás más tranquilo en el programa. Y eso al final hace que vayas como acomodándote. No piensas mucho las cosas, la verdad. Yo ahí lo que estoy pensando todo el rato es hacer chistes, no pienso mucho en el contexto. En verdad estamos a puro chiste.

"Estuve en "El Objetivo" de Ana Pastor trabajando y eso fue una pesadilla porque ahí todo el mundo es súper serio. Ese mundo es mucho más aburrido" Sergio Bezos - Humorista en La Resistencia

Ese papel de animador entre el público recuerda al que podía tener en su día Jordi Évole en Buenafuente. ¿Te ves en un futuro haciendo un Salvados?

Me lo dice un montón de gente. “Eres Jordi Évole” y es como... yo he visto Salvados, soy súper fan de Jordi Évole. Creo que yo no podría hacerlo porque a mí me encanta mentir todo el rato. Y él tiene una gran vocación periodística y como de intentar reflejar la realidad y yo es que me invento todo. Además que no siento que necesite contar la verdad. Entonces, soy súper mentiroso. Yo si me entero de una noticia la voy a contar como a mí no me gusta. Me temo que es muy difícil que yo me aterrice en un nivel de serie de raza así. Estuve en "El Objetivo" de Ana Pastor trabajando y eso fue una pesadilla porque ahí todo el mundo es súper serio. Intentan todo el rato ver quién ha mentido y ese mundo es mucho más aburrido.

¿Qué te gustaría hacer? ¿Seguir en el teatro? ¿Seguir otros géneros que me sean a lo mejor improvisación y stand-up?

Por ahora estoy cómodo en La Resistencia y el monólogo es lo que más me gusta. El teatro. La tele está muy bien pero a mí lo que más me gusta es el directo y el teatro. Y luego si se pudiera pero es muy caro y hay muy pocos programas, sketches. Es lo que más me gusta del mundo. Pero eso creo que aquí es muy difícil porque producirlo es muy caro y nadie está haciendo nada de eso como lo que era Muchachada Nui. También creo que es caro entonces no interesa hacerlo. He hecho cosas en teatro muy parecidas a sketches y también son muy satisfactorias. También hay una cosa del teatro que mola, que es que no se graba y lo que pasa, pasa ahí, es bonito.

Hace unas semanas hubo una polémica con una actuación de Miguel Lago en la que hacía precisamente unos chistes en el teatro sobre Irene Montero y que fueron grabados. ¿Crees que hay riesgo de que se descontextualice la comedia?

No sé ese caso en particular pero sí, claro, al final si tú grabas un trocito de un ambiente, solo sacas eso, no estás en el momento. Yo en el monólogo hay veces que me permito hacer chistes que he ido sembrando durante muchos minutos para que se entienda claramente que son irónicos. Si tú sacas el trozo solo nadie lo entiende así. Es lo que tiene Internet pero son las normas, sabes que la gente se puede enfadar y no le das más vueltas.