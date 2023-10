Los testigos que ya comparecieron ante la Policía no vieron a nadie causar el incendio de Alfonso X

El Juzgado de Instrucción número 1 de Vigo, el que estaba de guardia cuando se produjo el incendio mortal del edificio okupado de Alfonso X el Sabio y el que ha asumido el caso, ya tiene sobre la mesa el primer atestado de la Policía Nacional sobre el siniestro. Se trata de un informe preliminar elaborado por la Policía Judicial, uno de los grupos que desde el miércoles trabaja sin descanso para no dejar ningún cabo suelto en su objetivo de esclarecer lo sucedido. Entregado en mano el sábado por los propios agentes, junto a la descripción de lo ocurrido durante los primeros y dramáticos momentos tras recibirse la alerta, en la documentación constan las manifestaciones de los testigos a los que ya se pudo tomar declaración en sede policial, todos residentes del edificio siniestrado. Y ninguno de ellos vio aquella madrugada a nadie plantar fuego en el lugar. Sí manifestaron sus sospechas de que el incendio pudo haber sido intencionado, sin apuntar a ninguna persona en concreto, pero directamente no observaron nada, absolutamente nada que corrobore dicha impresión. De hecho, por ahora, la hipótesis principal continúa siendo la de un fuego fortuito en el cuadro de luces, que, como ya habían advertido los bomberos este mismo verano, suponía un “peligro evidente” por la existencia de cables sueltos a causa de los enganches irregulares que realizaban los okupas. No hay ni un solo dato por ahora que apunte a un incendio intencionado.

Pese a que esa hipótesis, la de un trágico accidente, ha ido ganando peso con el paso de los días, aún queda bastante trabajo por delante para dar por cerradas las pesquisas policiales sobre este incendio que se cobró la vida de una madre y tres de sus hijos. El atestado preliminar entregado a la magistrada instructora describe como los primeros policías nacionales que llegaron al lugar –cuando lo hicieron ya estaba allí la Policía Local– cogieron los extintores de sus vehículos patrulla y se hicieron con al menos otros dos que les dejaron vecinos de edificios cercanos para enfrentarse, sin éxito, a las voraces llamas del portal, extinguidas una vez llegaron posteriormente los bomberos. También como los agentes colaboraron con el resto de servicios de emergencia en el rescate de los residentes, cogiéndolos en brazos para llevarlos hasta las ambulancias.

Testimonios contradictorios y vecinos que esquivan la citación policial

Junto también a la diligencia de levantamiento de los cadáveres, el atestado recoge las primeras diligencias de investigación tendentes a esclarecer la causa de lo ocurrido y, concretamente, lo manifestado por los testigos que hasta el sábado ya habían declarado ante los agentes. Son residentes del edificio que no resultaron heridos en el siniestro. Esta parte de las pesquisas no está siendo fácil porque hay más vecinos a los que se citó y no se están presentando en comisaría, lo que ha retrasado la labor policial. Los relatos prestados en estos primeros interrogatorios son confusos unos con los otros e incluso contradictorios, algo en lo que, según las fuentes consultadas, ha podido influir la situación límite de “terror” que vivieron y deberse también a haberse visto sugestionados por lo escuchado posteriormente sobre lo sucedido.

La niña que sobrevivió sigue en la UCI pero evoluciona de forma favorable La Consellería de Sanidade actualizó ayer la información sobre los heridos que continúan ingresados. Tras recibir el viernes el alta uno de los pacientes que estaba en el Hospital Ribera Povisa, ayer permanecían en este centro vigués cuatro personas, una de ellas ya en planta y tres en la UCI con pronóstico crítico o reservado. Uno de ellos es el padre y marido de las víctimas mortales. Y la única niña de esta familia que sobrevivió, que este pasado fin de semana cumplió 9 años, sigue en el Hospital Materno-Infantil Teresa Herrera de A Coruña. Aunque continúa en la UCI, “evoluciona favorablemente”, informan las fuentes oficiales. La Xunta ha asumido la tutela de esta menor. Tras el incendio, además de los cuatro fallecidos, nueve personas fueron trasladadas a distintos hospitales.

Pese a manifestar ante los policías sus sospechas de que el incendio fue intencionado, ninguno de los que compareció hasta ahora en sede policial vio nada que dé sustento a la teoría de un incendio provocado por la acción humana: no observaron a ninguna persona deambular por el lugar a esas horas de la madrugada ni nada sospechoso tipo garrafa de gasolina, etc. La única declaración que hubo en este sentido la prestó dos horas después del siniestro un joven ante un policía local del operativo: le aseguró que había visto a un exokupa del edificio recientemente expulsado del mismo, del que dio su nombre y apellidos, echar “gasolina” en el cuadro eléctrico, pero después se desdijo. El varón al que aludía, conocido policialmente, fue localizado y negó haber estado en el edificio, así como su implicación en los hechos. Los agentes están haciendo gestiones y pidieron diligencias en el juzgado para corroborar su coartada y poder descartarlo del caso con total certeza de que no tiene nada que ver. Lo cierto es que por ahora, según las fuentes consultadas, no hay ningún dato objetivo en contra de este individuo.

Sin presencia de acelerantes en el portal del inmueble

El atestado ya recibido en sede judicial lo elaboró la Policía Judicial, que continúa con la toma de declaraciones y el resto de diligencias para completar su investigación. Y el otro grupo de la comisaría que juega un papel clave es la Brigada Científica, que trabaja para esclarecer, desde un punto de vista técnico, la causa del incendio. Se sabe ya de forma fehaciente que solo hubo un foco situado en el cuadro de luces. Y las conclusiones preliminares descartan la presencia de acelerantes como puede ser la gasolina. En todo caso, el trabajo de estos agentes está pendiente del análisis de las muestras recabadas: restos del cuadro eléctrico –que desapareció por la acción de las llamas– y de otros elementos, como la moto que había al lado y que se cree que tenía combustible en su depósito que pudo contribuir a la voracidad del fuego.

Lo que no tiene todavía el juzgado es la cifra exacta de personas que estaban en el edificio en el momento del incendio, que se sitúa en torno a la treintena.