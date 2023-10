“Había que marcharse a lo grande”. Fue la declaración que Daniel González le confesó a FARO hace unos días. El miércoles pasado empezaron a sedarle. Antes, desde el hospital, rodeado de sus amigos de toda la vida, quiso hacer pública su historia para ayudar a otros que estén en una situación parecida. Quería que viesen que es posible irse, haciendo las cosas de otro modo.

Daniel llevaba dos años luchando contra un cáncer de pancreas que finalmente no pudo superar. Este martes, 17 de octubre, sólo seis días después de iniciar su particular cuenta atrás, este ingeniero de A Guarda dejó de respirar, pero se fue con una sonrisa y el mejor de los recuerdos. Y es que Dani deseaba irse cerca de los suyos, así que organizó una gran mariscada en la que estuvo arropado por más de 40 familiares y amigos. Y como no cabían más, se sumaron otra decena en el café.

“Fueron todo sonrisas, no quería lágrimas, aunque siempre cae alguna, porque es imposible”, contaba a FARO con una en la boca. Dani quería dejar en todos el recuerdo de “una comida alegre, todos juntos, recordando historias pasadas, sacando fotos... Disfrutando”.

Hoy en redes sociales, sus amigos le homenajean. También algunos celtistas, sabedores de su pasión por esos colores.

Boa viaxe, irmán!



Moitos,moitos,moitos bicos ao ceo.



🩵 pic.twitter.com/awiG3B4BkV — Penya Blau Cel (@PC_blaucel) 17 de octubre de 2023

"O sábado terás a túa despedida na casa do Celtismo", escribió un aficionado en su tuit de despedida a Daniel, que sin duda merecerá ese aplauso de Balaídos que anuncia, en el partido que su equipo de corazón dispute a partir de las 21 horas frente al Atlético de Madrid.