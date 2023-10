Tras la selección del jurado, pasadas las 12.00 horas ha arrancado el juicio con la lectura de los escritos de acusación y defensa, así como los informes previos de las partes: la fiscal pide 18 años de cárcel al imputar un delito de asesinato con alevosía, la acusación particular eleva su solicitud a 25 años al incluir la circunstancia del ensañamiento y la defensa plantea la libre absolución y de forma subsidiaria una eximente de trastorno mental transitorio.

“Pablo Posada mató a María Jesús. La esperó, la atacó por detrás para que no se defendiese y sabiendo lo que hacía decidió matarla de la forma más ventajosa posible, eso es un asesinato”, arrancó la fiscal sobre los hechos ocurridos el 23 de octubre de 2023 cuando la víctima, en zapatillas de casa, ya que venía de tirar la basura, abría la puerta de su apartamento.

Son hechos “gravísimos “, describió la Fiscalía al tribunal ciudadano. El acusado, dijo, usó un cuchillo de cocina rojo y asestó la primera puñalada a la víctima por detrás. Ella se dio la vuelta y le clavó otra vez el cuchillo, esta vez “en el vientre”. La mujer intentó defenderse sin éxito cogiendo el arma con su mano izquierda. El Ministerio Público indica que a continuación el procesado dirigió su ataque mortal al corazón.

A continuación intervino el abogado de la acusación particular. Explicó al jurado que a diferencia de la Fiscalía, esta parte añade el ensañamiento porque junto a la imposibilidad absoluta de defenderse, tuvo un “sufrimiento inhumano”. También lo hizo el abogado defensor para pedir “objetividad” al tribunal.

El acusado confesó el crimen. Tras relatar los problemas que tenía con la víctima por los “ruidos” que ella hacía, "desde la mañana hasta la noche”, negó sin embargo que aquel día discutiese con María Jesús en el portal. Pero declaró que “perdió los papeles” y “dejé de ser yo” cuando ella, declaró, le “mandó a la mierda”. “Perdí el control”, añadió. Todo fue muy rápido. Él, dijo, subió a su estudio. Y ella, aseguró, subió tras él. Y cogió un cuchillo de cocina y “salí de casa para matarla”. “Ella estaba abriendo la puerta, le dio tiempo a girar y le clavé el cuchillo en el costado. Y no me acuerdo de nada más”, manifestó. “Recuerdo que se cayó y me fui para el piso, no volví con el cuchillo, rompió el mango”, dijo a preguntas de la fiscal.

Él tenía una herida en la mano, la lavó y volvió a salir de casa porque según su versión se iba a entregar a la Guardia Civil, cuyo cuartel está en las cercanías. Y se encontró ya allí con la Policía Nacional. “Les dije que estaba muerta dentro, si no se movía es que estaría muerta”, declaró, indicando que no niega que la mujer tuviese más puñaladas, como de hecho evidenció la autopsia, pero que él solo recuerda “una”.

“Los policías me colocaron la mierda esta, las esposas, y punto”, afirmó, indicando que después lo llevaron a la comisaría detenido.

Sobre los ruidos que le recriminaba a la mujer, dijo que eran constantes. “Fueron continuados hasta que pasó lo que pasó, la última vez fue a las doce de la noche, no podía dormir, parecía que en su piso tenía la Orquesta Panorama”.