Ofensiva total de las empresas viguesas para detectar bajas fraudulentas y absentismo

Las empresas de Vigo están más que determinadas a detectar posibles irregularidades en las bajas laborales de sus trabajadores, al considerar que después del verano son muchos los que las están alargando de forma injustificada para continuar sin acudir a su puesto. Prueba de ello es que firmas de todo tipo están contratando a detectives privados para investigar a los empleados que consideran sospechosos de estar cometiendo irregularidades con sus bajas. El objetivo: recabar pruebas para un posible despido procedente sin indemnización o por si el caso acaba en un juicio.

“Estamos hasta arriba de trabajo. Y el 90% de lo que nos esta llegando son temas laborales en relación a posibles bajas fraudulentas y absentismo”, explica Pedro Rodríguez, investigador privado de la agencia de detectives viguesa Ábaco Atlántico. La mayoría de las incapacidades que se investigan son las de una duración prolongada, normalmente aquellas sobre las que la empresa tienen alguna sospecha de que hay algo irregular.

Otra de las circunstancias que se están encontrando es que hay empleados que solicitan una baja por enfermedad o accidente cuando en realidad están participando en actividades incompatibles con su estado de salud o incluso trabajando en otro lugar. Lo que hacen los detectives precisamente es seguir al investigado en su día a día para recopilar pruebas que confirmen que la baja es fingida. Los investigadores de Vigo están detectando por tanto “graves incumplimientos” en algunos casos, también en temas de absentismo laboral.

Muchas empresas, por ejemplo, han decidido mantener el teletrabajo al percatarse de que las tareas de su personal se pueden hacer a distancia y apenas han percibido cambios notables en cuanto a su funcionamiento. No obstante, hay compañías que no se fían de que sus empleados estén cumpliendo con sus funciones desde casa. Pese a que normalmente, a través de programas de control remoto, se puede comprobar si un usuario está o no conectado al sistema o al ordenador laboral, también recurren a detectives privados para que recaben pruebas que confirmen este absentismo. Y lo están haciendo. Y es que están detectando que “hay gente que deja su ordenador encendido y se pasan el día fuera de casa: van al gimnasio, a hacer la compra al supermercado...”.

Curiosamente, no son solo grandes empresas las que contratan a estos profesionales para este estos seguimientos. Hay desde grandes compañías afincadas en Vigo con muchos empleados hasta pequeños negocios y pymes, que en sus casos normalmente tienen claro que el trabajador investigado está cometiendo alguna irregularidad y les sale más barato contratar a un detective que recabe pruebas para despedirlo de forma procedente sin indemnización que hacerlo de forma improcedente y tener que abonarle la compensación que le corresponde.

Miedo a perder el puesto

También, tal y como apuntan desde Ábaco Atlántico y se puede comprobar en su web abacoatlantico.com, se está detectando un nuevo tipo de absentismo, el conocido como presencial y que es cada vez más común, también en la ciudad olívica. “Se debe al miedo del empleado a perder su trabajo. El empleado asiste a su puesto diariamente, pero su rendimiento es bajo, dedicando mucho tiempo a tareas que no están relacionadas con su trabajo”, apuntan.

Los investigadores privados de la ciudad también están recibiendo un importante volumen de encargos por parte de uno de los miembros de un matrimonio, que contrata a estos profesionales por sospechar que la otra persona se está saltando alguno de los acuerdos a los que se ha llegado en el divorcio. Estos clientes buscan recuperar la custodia de los hijos, conseguir algún acuerdo más beneficioso en cuanto a la pensión que le pasa a su expareja o recuperar el uso de la vivienda que antes compartían.