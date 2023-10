El juez ordena una investigación policial del fuego que arrasó el edificio okupado de Teis en julio

Un edificio okupado de la calle Alfonso X el Sabio cercano a la Gran Vía ha protagonizado tristemente esta semana la mayor tragedia por fuego en 36 años en Vigo al saldarse con la pérdida de cuatro vidas humanas: la de una madre y tres de sus hijos. Hace algo más de tres meses, otro incendio afectaba a otro edificio también okupado en la calle Sanjurjo Badía, en Teis. Ocurrió la mañana del 1 de julio. Afortunadamente, en aquella ocasión no hubo que lamentar muertes, pero las voraces llamas que subieron desde la planta baja hasta el tejado arrasaron el inmueble y las conclusiones de la Policía Nacional no pudieron ser más contundentes: el incendio había sido provocado “por una acción humana” con dos claros focos de inicio independientes en el portal y en el primer tramo de las escaleras y con “posible empleo” de sustancias acelerantes. Pese a la intencionalidad del siniestro que evidenciaba un claro proceder delictivo, el Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo sobreseyó aquel mismo mes provisionalmente la causa “hasta en tanto no se identifique al autor de los hechos”. Una decisión que ahora acaba de ser corregida. El magistrado, en un reciente auto judicial, decreta la reapertura del procedimiento, cita como investigado a un okupa que residía allí habitualmente y ordena nuevas diligencias de investigación a la Policía Nacional de cara a intentar esclarecer la autoría de los hechos.

La reapertura de la causa judicial se produce a raíz del recurso de reforma interpuesto por Celia Manzanero Lago, una de las copropietarias de este inmueble de bajo y tres plantas construido en 1958. Representada por el abogado penalista Rafael Páez Arnedo, con despacho en Murcia, decidió combatir jurídicamente el inicial archivo dada la “gravedad de los hechos”, la demostrada policialmente “intencionalidad del incendio” y la necesidad de que se practiquen “diligencias de prueba” de cara a averiguar lo ocurrido. A la vista de este escrito, el juez, en un auto con fecha del pasado 5 de octubre, ha decidido rectificar la decisión inicial y ordena a la Policía Nacional reactivar sus pesquisas: le oficia para que identifique a la persona o personas que okupaban el edificio, al margen del que residía allí habitualmente y cuyo nombre ya consta en las actuaciones, y para que recabe “las posibles imágenes de videograbación” de cámaras existentes en las proximidades del edificio en la fecha de los hechos, con remisión, en caso de resultado positivo, del acta de visionado de las mismas. Los edificios okupados, un auténtico polvorín Desahucio Junto a la citación de una testigo, el juez también ordena que se convoque en calidad de investigado al okupa que vivía allí habitualmente, el que ya está identificado, quien iba a ser desahuciado días después del incendio por medio de un lanzamiento al que un juzgado ya le había puesto fecha. Este varón fue de hecho el principal sospechoso tras el siniestro, pero la Policía descartó posteriormente dicha hipótesis ya que sus características físicas no coincidían con las del individuo que fue visto entrando al edificio, tras dar una patada al portal, minutos antes de que el fuego devorase la construcción. Un varón al que vieron varios testigos que lo describieron como un hombre alto, delgado y con el pelo largo recogido en una “pequeña coleta”. “En este edificio nací y ahora es una ruina” Reacciones “Es una reapertura justa porque la investigación que hizo la Policía Nacional fue insuficiente, espero que en esta nueva fase se esclarezca todo”, afirma Celia Manzanero. Sobre la citación como investigado del okupa policialmente descartado como autor de los hechos, esta mujer confiesa que ella también “cree” que este hombre no fue el culpable: “Creo, sinceramente, que no fue él; antes del incendio ya había comunicado su intención de irse y nunca actuó con malas formas ni amenazas... Si el juez decide ahora investigarlo, algún motivo habrá, pero pido que también se indague en otras hipótesis”. Su abogado Rafael Páez ahonda en lo mismo. No descarta que el okupa pueda “saber algo” o haber jugado quizá un papel secundario, pero pedirán nuevas diligencias de investigación porque consideran que la autoría “real” va por otros derroteros.