A compañía Migallas Teatro encandeou o público do auditorio do Concello coa súa obra Falemos como galegas, un espectáculo humorístico interactivo dirixido á mocidade e ás persoas adultas no que se abordan, entre outras cuestións, os falsos tópicos e os prexuízos máis comúns sobre a lingua galega.

María Campos e Carlos Yus danlle vida a un feixe de personaxes nesta actuación, entre os que se atopa a popular Sra. de Palmírez, coñecida polas súas intervencións no programa “Luar” da TVG, toda unha icona do “castrapismo”. A través de sketches e cancións cómicas de autor, os protagonistas fixeror rir aos asistentes á vez que amosaron a situación actual da lingua galega e os retos que ten por diante. A actuación, que tamén pretende espallar o amor polo noso idioma por diferentes puntos de Galicia, forma parte da programación do ciclo VigoCultura, impulsada polo Concello: contempla preto dunha trintena de espectáculos nos meses de outubro, novembro e decembro –ata o día 17–. A seguinte cita de VigoCultura é hoxe: desde as 18 horas no auditorio municipal –Praza do Rei–, Festuc Teatre, de Lleida, presenta La Lámpara Maravillosa: con títeres e actores, conta a historia dunha nena que desexa que a súa nai se cure da enfermidade que sofre.