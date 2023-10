Los doscientos inmuebles okupados en Vigo tienen enganches ilegales

El trágico incendio que ha conmocionado a Vigo esta semana se originó en el cuadro eléctrico, según las primeras investigaciones de la Policía. Allí los okupas que vivían en el inmueble tenían enganches a la luz para poder tener algún tipo de suministro en las viviendas en las que residían.

Los comerciantes de la zona reconocen que les estaban quitando fusibles. Y precisamente, ahí se originó el chispazo que acabaría con la vida de cuatro personas. El edificio era un auténtico polvorín lleno de enganches ilegales que no estaban supervisados por nadie, y que ya habían provocado otro pequeño incendio el pasado verano.

Ese es precisamente el temor que planea sobre el resto de edificios que están okupados en Vigo, que según los últimos datos de la Federación Galega de Inmobiliarias (Fegein), son en torno a doscientos, el 20% de todos los que hay en Galicia.

En todos ellos, según apuntan administradores de fincas de la ciudad y también empresas de desalojo exprés conocedoras de la situación, tienen algún tipo de enganche ilegal, ya sea a la comunidad, a otro vecino o a la vía pública. “Ahora ya no conozco okupas que vivan a oscuras. Nadie está sin luz. Todos buscan la forma de robar la electricidad y el agua, y es un auténtico peligro. Porque obviamente no tienen ningún conocimiento sobre tomas eléctricas”, explican desde Desokupa 24 horas. Y es que esos enganches además no se supervisan porque están fuera del mercado legal. En cualquier momento pueden generar un chispazo que acabe calcinando un edificio por completo.

Normalmente, cuando se conoce que un piso o una casa están okupados, la compañía eléctrica corta el suministro a petición del dueño del inmueble, y los inquilinos irregulares se buscan la vida para encontrar agua o luz sin tener en cuenta en ningún momento la seguridad. En algunos casos son auténticas chapuzas. En Camiño Redomeira, en O Calvario, donde hay varias casas okupadas, se puede ver que los propios okupas han hecho agujeros en la vía pública para conectarse a la red municipal de agua, tapando posteriormente el hueco.

Precisamente es la compañía eléctrica la que debería detectar esos consumos en las viviendas okupadas a las que previamente se les había cortado la luz. Y si no lo hace, los vecinos o la comunidad a la que están enganchados pueden denunciar para que la empresa suministradora actúe y tome medidas.

Y es que si se supervisaran las instalaciones y los cuadros eléctricos de algunos de estos inmuebles, los técnicos se echarían las manos a la cabeza. Eso sin contar que en muchos de estas viviendas okupadas suele haber sustancias acelerantes del fuego, como gasolina, lo que las acaban convirtiendo en un auténtico polvorín.

Lo cierto es que las empresas de desalojo exprés están siendo cada vez más contratadas para actuar en viviendas usurpadas o con inquilinos morosos precisamente porque los propietarios quieren recuperar el inmueble cuanto antes y saben que por la vía judicial el proceso puede durar meses. También por el hecho de que en cualquier momento puede ocurrir alguna desgracia, como por ejemplo un incendio.

El problema además es que el fenómeno de la okupación está al alza en Vigo, agravado además por la falta de vivienda pública. Hay que tener en cuenta que muchos okupas lo son porque no tienen alternativa habitacional, otros lo son por ideales y convencimiento propio y algunos podrían estar manejados por mafias. Teis, O Calvario, Cabral, Travesía de Vigo y calles del centro urbano como Areal, Cervantes, Esperanto, Progreso, Gran Vía, Alfonso X, y varios puntos del Casco Vello son las zonas más afectadas. Incluso hay inmobiliarias que están poniendo a la venta pisos con okupas dentro a precios reducidos pues serán los compradores los que tendrán que hacer los trámites para desalojarlos.

Urbanismo tapia el edificio incendiado

Una vez los residentes del edificio del incendio de Alfonso X El Sabio fueron autorizados por Policía y Bomberos para proceder en las jornadas del miércoles y jueves a la retirada de sus enseres y objetos personales de las viviendas, desde el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento vigués se procedió ayer al mediodía al tapiado del edificio.

Continúan pendientes de que se personen profesionales de Fenosa ya que al menos dos bajos comerciales de la citada calle se quedaron sin luz tras el siniestro ocurrido en la madrugada de este pasado miércoles.

Dolor y gritos pidiendo justicia en el entierro de las víctimas

Cientos de personas dieron ayer su último adiós en el cementerio de Feáns (A Coruña) a Rosana y a sus tres hijos de entre 14 y 10 años –Aldara, Ezequiel y Sara–.

La llegada de los féretros se produjo con un gran silencio y rostros de tristeza y dolor entre los presentes, que quisieron trasladar con su presencia el apoyo a la familia en estos duros momentos. Al término del entierro el silencio se rompió por los lloros y gritos de parte de los asistentes con palabras como “asesinos”, al apuntar a una intencionalidad de los hechos, y “queremos justicia”.

“Han matado a mis nietos”, clamó, entre sollozos, una de las familiares. La despedida a las víctimas fue multitudinaria. El entierro fue en A Coruña porque de allí era natural Rosana y acudieron familiares, allegados y amigos de toda Galicia. Muchos lo hicieron desde Vigo.

Sinaí Giménez, primo de la mujer fallecida, pidió “justicia y que la policía haga un trabajo serio y no se escatimen medios” en la investigación. “Si alguien lo ha hecho que lo pague”, apostilló, para avanzar, además, que sus abogados pedirán la prisión permanente revisable para los supuestos autores en caso de que la investigación concluya que el fuego fue intencionado.

Por ahora, sin embargo, la principal tesis policial es la contraria, que el incendio fue fortuito, aunque habrá que esperar a que concluyan las pesquisas para confirmarla. Al sepelio acudieron representantes de todas las familias gitanas gallegas, según informó la Sociedad Gitana Española. La Comunidad Gitana declaró tres días de luto. Inicialmente la familia esperaba que al menos los niños pudiesen ser enterrados en Vigo, pero finalmente se les trasladó al cementerio de la ciudad herculina de donde era natural la madre.

El padre y la hija que sobrevivió continúan hospitalizados, al igual que otros cuatro heridos.