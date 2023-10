“Nos hemos quedado con lo puesto; la ropa y otros enseres están inservibles”

Todavía les cuesta hablar del incendio sin llorar, ponerse nerviosos o incluso llegar a alterarse. “Por la noche tuve hasta pesadillas, me desperté agitada y en tensión”, cuenta Maricruz, una de las residentes en el edificio número 6 de la calle Alfonso X que en la madrugada del miércoles fue pasto de las llamadas en un incendio cuyo origen todavía se investiga. Y es que, a pesar de que en situaciones dramáticas el tiempo simula transcurrir más lento de lo normal, solo han pasado poco más de 24 horas desde que esta mujer y su nieto Adrián fueron rescatados por los bomberos del piso en el que hasta entonces residían.

Aunque el Concello puso a su disposición el albergue municipal y hostales en varios puntos de la ciudad, esta familia optó por realojarse en la vivienda de un hijo en el entorno de Travesía de Vigo. Desconocen, eso sí, cuándo podrán abandonarlo. “No sé qué vamos a hacer después, podemos quedarnos un tiempo pero no tenemos a dónde ir. Por eso son tan importante las viviendas sociales, nosotros recibimos ayudas y no podemos pagar un alquiler normal”, recuerda Maricruz, desde la casa de su familiar.

Pocas cosas visten la habitación de invitados, porque poco o nada han podido rescatar del interior del piso de Alfonso X. “Una tele y poco más, nos hemos quedado con la puesto. La ropa, los enseres están todos negros, inservibles. Teníamos unas mantas nuevas y más cosas que no sé si podremos recuperar. Quedó todo fatal”, lamenta Adrián.

Ellos residían en el 2º piso del inmueble y fue su decisión de mantenerse dentro del domicilio, cuando fueron conscientes del humo, lo que los salvó. “Me desperté a los gritos de ¡fuego, fuego!; salí a la puerta y ya vi todo lleno de humo. Fue muy de repente”, recuerda esta mujer, quien se desmayó por culpa del fuego. “Recuerdo haberme caído y ya lo siguiente es cuando me estaban sacando los bomberos”.

Adrián y ella tuvieron la fortaleza todavía de colocarse “trapos mojados” en la boca para poder respirar y soportar el humo. “Pudimos aguantar hasta que llegaron los bomberos, pareció una eternidad. Cuando salimos nos buscábamos los unos a los otros, a nuestras familias, a los niños... Y cuando vimos que faltaban varios nos asustamos mucho”, cuentan ambos, visiblemente emocionados.

Volver a entrar al edificio de As Travesas fue doloroso, y más porque son conscientes de que no podrán volver ahí. “No podemos estar de aquí para allá, necesitamos algo fijo. Mi abuela está enferma y no puede estar cambiando de casa todo el rato. Allí estábamos bien, no había agua corriente y pusimos un sistema que llegase, con gomas, y claro, por el fuego quedaron destruidas. Sabemos ya que allí no podemos volver”, prosigue Adrián, quien tanto él como su abuela Maricruz sostienen la versión de la intencionalidad en el fuego. “A mí no me cabe duda, fue intencionado seguro. Todo fue muy rápido y si hay un cortocircuito no hubiera sido tan de repente todo, va más a los pocos”, remata.