El campeón del mundo de debate en español es vigués... y pone deberes a los políticos

Convencer a nuestro jefe de una idea que acabamos de tener y demostrarle por qué es buena, hacer que un profesor cambie el examen si tenemos una obligación que nos impide acudir a clase o pedir permiso a nuestros padres para que nos dejen hacer un plan que queremos. Son tres situaciones del día a día en las que una buena oratoria cambiaría el resultado. Las menciona Tomás Aparicio Ayán (Vigo, 29 de septiembre de 2001), que se acaba de proclamar campeón del mundo hispanohablante de esta disciplina en Madrid.

Este joven, estudiante de quinto curso del doble grado en Derecho y ADE en la Universidad de Vigo, está emocionado y orgulloso tras alzarse con la victoria el miércoles en la tercera edición del torneo “Esto es debatible”, convocado por la Liga Española de Debate Universitario (LEDU) y la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria. Venció en la semifinal a la representante de Colombia, Dayana Cabezas, y, en la final, al de Argentina, Leandro Flores Rossi. El cuarto semifinalista fue Leonel Caschetto, venezolano de nacimiento con nacionalidad italiana que defendió al país europeo y perdió su trono de campeón mundial en español.

“Manejar la oratoria nos permite sentirnos más seguros de nosotros mismos y de las ideas que defendemos y transmitirles esa seguridad a las personas con las que nos encontramos en el día a día”, explica Aparicio, que comenzó en este mundo de la mano de la asociación de debate universitario Retórica, de la UVigo. Justo dos años después de empezar, logra su primer título individual en su competición de debut en esta modalidad -ganó dos a nivel nacional en equipo en 2023- tras imponerse a más de 400 estudiantes de más de 20 países diferentes en varios procesos de selección hasta llegar a la cita presencial en el Espacio Telefónica de Madrid.

Durante toda la competición, los participantes tuvieron que debatir sobre si seremos capaces de distinguir las noticias verdaderas de las falsas con la inteligencia artificial (IA). El joven vigués considera que el jurado valoró positivamente tanto el contenido de su intervención como la forma, es decir, los argumentos, los razonamientos, la manera de convencer y persuadir, pero también la naturalidad y las referencias y ejemplos citados. Él tiene clara su postura al respecto de esta cuestión, que cobrará cada vez más importancia en la defensa de la salud democrática.

“La IA permite diferenciar noticias falsas, pero también es una fuente de desinformación. Y esta es una brecha que no consigue cerrarse. Además, hay una serie de limitaciones biológicas de cómo funciona el cerebro de los seres humanos que nos hacen vulnerables ante las noticias falsas. Eso es algo que difícilmente va a poder solucionar una IA. Ahí está el debate. ¿Seremos los ciudadanos, en el contexto actual de la digitalización, capaces de hacerlo? Creo que no”, expone Aparicio, que, con estos conceptos, se llevó el título internacional a casa.

Preguntado por el papel de la oratoria en la política actual, destaca que hay que poner el foco en “escuchar” y no tanto en hablar. “Muchas veces, pensamos que el debate o la oratoria consisten en hablar bien, tener buena acción, pero también es necesario escuchar lo que dice y lo que no dice la persona que está hablando enfrente de nosotros. Cuando escuchamos qué falta o qué no está diciendo, podemos transmitir ideas que convenzan más, que hagan entenderle a la gente qué cosas son inconsistentes en el discurso de la otra persona. Esa falta de escucha es lo que dificulta que se lleguen a acuerdos y puntos de encuentro”, lamenta. Aparicio, que quiere dedicar su vida profesional a la abogacía.

Ventajas en tres ámbitos

Para convencer a los estudiantes para que se unan al movimiento del debate, Aparicio destaca que posibilita “crecer en tres ámbitos”. “A nivel académico, ya que te permite estudiar, formarte y adquirir pensamiento crítico, que son habilidades que, en el día a día del estudio, ayudan muchísimo. Después, a nivel personal, porque te permite compartir experiencias, conocer gente y viajar por toda España. Y, tercero, a nivel profesional: adquieres habilidades y competencias que son muy demandadas en el mundo profesional”, argumenta.

La asociación Retórica es la única de la UVigo que se centra en este ámbito: representa a la entidad académica en los torneos. Son más de 30 integrantes, como anota el joven vigués, y asegura que las tres razones que cita son más que suficientes para considerar que merece la pena entrar a formar parte de ella.