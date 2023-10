Vigo vive el octubre más caluroso de su historia: casi 22 ºC de media

Hemos tenido que posponer el cambio de armario y hábitos –también alimenticios– por el calor que nos ha regalado de forma sorpresiva octubre, un mes que, hasta la fecha, ha parecido más propio de verano que de otoño. Según los datos que recoge MeteoGalicia, la temperatura media en sus 11 primeros días, de 21,8 grados, es más elevada que las de junio, julio, agosto y septiembre pasados, pero también supera las cifras de los meses de agosto y septiembre del año 2022. El único que le planta cara en lo que al termómetro se refiere es julio de 2022. El guarismo es tan elevado que, por ahora, es el mes de octubre más caluroso desde que el servicio autonómico da registros: 2010.

Los termómetros contribuyeron ayer a este récord. La temperatura máxima superó los 27 grados y no baja de los 20 desde el 21 de septiembre, fecha en la que se alcanzaron 19,8. En octubre, no cae de los 20,9 y llegó a números veraniegos en casi todas las jornadas: 30,5 grados; 32,5 ºC; 32,2 ºC; 28,9 ºC o 27,8 ºC. La máxima más baja fue de 22 ºC, registrada hace una semana. Octubre también bate marcas en las temperaturas mínimas: con 13,9 grados, tiene la cifra más alta desde julio de 2018, cuando el mercurio no descendió de 14,1 grados.

La previsión meteorológica para hoy es similar a la de ayer: se esperan una máxima de 28 grados y una mínima de 18 grados, con claros y nubes. Será mañana cuando el calor comience a remitir: MeteoGalicia pronostica una oscilación térmica entre 18 y 23 grados y avanza una alta probabilidad de precipitaciones, principalmente, durante parte de la jornada matutina y de la vespertina. El sábado, se espera que el mercurio baile entre los 15 y los 24 grados. El domingo, se registrará una nueva bajada de las temperaturas: entre 20 y 15 y lluvias.

En plena ola de calor, llaman la atención la mínima de ayer de Calvos de Randín (Ourense), de 3,4 grados a las 8.30 horas –y máxima de 26,3 grados–, y la máxima de Santa Cruz, en O Valadouro (Lugo), de 32 grados, cifra que superó Vigo en dos ocasiones este mes: los días 7 y 9, con 32,5 y 32,3. El mercurio anotó temperaturas medias similares en las siete ciudades de Galicia, con Ourense a la cabeza en la máxima y Lugo en la mínima.

Cambio Climático

Como recoge Europa Press, el mes de octubre supone cada vez más una prolongación del verano, ya que, desde 1991, se observa que, año a año, es más cálido, según meteorólogos de eltiempo.es. Vinculan este calor anómalo al cambio climático, que está “transformando la dinámica atmosférica” en América del norte y Europa.

La meteoróloga de eltiempo.es Mar Gómez indica que el planeta cada vez experimenta veranos “más largos y cálidos” y la estación estival se alarga en España desde los años 60 entre 20 y 30 días según las zonas. “No nos sorprende que las interestaciones –primavera y otoño– se estén viendo notablemente afectadas”, comenta, a la vez que añade que esto no solo ocurre en tierra: los mares también se están calentando con olas de calor marinas y una temperatura del agua del mar “también atípica” para estas fechas.

De hecho, el agua de la ría de Vigo alcanzó este verano su récord de temperatura en una década: la media entre junio y septiembre fue de 18,86 ºC, superando los 18,5 ºC de 2022, el registro previo más alto.

Gómez indica que las próximas décadas serán “decisivas” a la hora de mitigar los efectos porque el calentamiento continuará y será “cada vez más probable” que se produzcan olas de calor intenso y anómalo en otros momentos del año.