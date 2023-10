Las nuevas formas de movilidad no solo están obligando a poner en marcha nuevas normativas y a adaptar las ciudades para que los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) —como patinetes eléctricos y bicicletas— puedan convivir con el resto de medios de transporte. Pero el aumento de usuarios también está llevando a los Concellos a introducirlos en sus ordenanzas fiscales. ¿Cuánto tengo que pagar si me lleva la grúa el patinete o la bici? Esta nueva tasa entrará en vigor en Vigo el 1 de enero de 2024.

Entre los cambios fiscales que habrá en la ciudad olívica con el arranque del nuevo año —cuando los impuestos aumentarán de medoa un 4%— destaca un nuevo apartado en la ordenanza que regula los precios de la grúa municipal. Un cambio que ha sido motivado, entre otras cosas, por el aumento de los usuarios de estos medios de transporte. "Actualmente no espazo urbano conviven cada día máis medios de transporte e diferentes modalidades de desprazamento, polo que se fai necesaria a actualización da normativa municipal [...]. Concretamente as intervencións policiais con vehículos de mobilidade persoal, os cales contan con regulamentación municipal propia desde hai pouco tempo, convertéronse en diarias ou habituais. Tamén no relativo ás bicicletas de pedaleo asistido", se apunta en el expediente municipal.

Por ello, el Concello ha decidido introducir un nuevo apartado en la ordenanza para regular tanto la inmovilización como la retirada de este tipo de vehículos. En este caso, el precio será el mismo tanto si el VMP solo se inmovilizada como si se traslada al depósito. Toda persona que tenga que desplazarse a por él a la avenida de Madrid para recuperarlo tendrá que abonar 18,5 euros. La tarifa se incrementará en 3 euros por cada día de custodia.

Las tarifas para el resto de vehículos, que también se verán incrementadas, subirán a 76,96 euros por la inmovilización de motos; 145 euros por los turismos y 224,64 para camiones.