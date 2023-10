Los comuneros denuncian “difamación” de empresarios con “apoyo” de la Xunta

Denunciar la “campaña de difamación” por parte de un “grupo minoritario de empresarios” bajo la denominación de Plataforma Galega de Afectados polas Comunidades de Montes “co desafortunado apoio” del gobierno de la Xunta de Galicia, “o que resulta grave”. Es el motivo que reunió a más de 25 representantes de las Comunidades de Montes Veciñais en Man Común (CMVMC) de Galicia en el Hotel Ciudad de Vigo. El acto fue promovido por la Asociación Forestal de Galicia, la Organización Galega de Comunidades de Montes y la Mancomunidade de Montes de Vigo con el respaldo de diversas comunidades de montes en mano común: Pontevedra, Barbanza, Morrazo, Val Miñor o Baixo Miño.

Uno de los casos más sonados es el del Grupo Copo, proveedor del sector de la automoción que negocia con la Comunidad de Montes de Tameiga un acuerdo que le permita seguir en su ubicación actual, en el polígono de Monte Faquiña. El punto de fricción entre esta firma –y algunas más– y comuneros se encuentra en el alza que prevé la Comunidad de Montes en los nuevos contratos sobre las parcelas que ocupan las empresas, cuyos precios oscilan entre los 1,5 y 3 euros el metro cuadrado. La asociación vecinal alega que es una cantidad por debajo de la de mercado y los empresarios hablan de un aumento desmesurado. En la reunión de ayer, los comuneros dejaron claro que la firma exige una cifra “ridícula”: “El terreno está valorado en 12 millones de euros y el precio de mercado lo conocen. Pretenden pagar solo 200 euros más al mes con una instalación de 40.000 m2”.

Luis Campos, vicepresidente de la Asociación Forestal de Galicia, criticó la posición de “persoas acostumadas a non pagar nada e facer o que lles dá a gana coa complacencia de certos concellos”. “Somos os agredidos e non os agresores. Os xuíces dannos a razón. O certo é que non todos os empresarios son igual, xa que a mayoría quixo negociar e alcanzamos acordos. Outros buscan enriquecerse e, aínda por riba, ¿hai que regalarlles o monte? Non nos van atopar aí”, sentenció. Reflexión similar hizo Xosé Alfredo Pereira, presidente de la Organización Galega de Comunidades de Montes: “Se a empresa non posúe un terreo, que o compre ou alugue, pero non pode aproveitarse de forma particular. Debe negociar”.

Los vecinos lamentan la posición de los empresarios, que se quejan de trato injusto al finalizar sus contratos de arrendamiento y/o cesión de superficie, así como de los particulares que acusan a algunas Comunidades de Montes de expulsarlos de sus viviendas. Explican que esta realidad “non é nova” y “afecta a un colectivo moi minoritario no marco dos normais vencementos de contratos, unhas veces procedentes de actuacións por parte dalgúns concellos que veñen da época da ditadura, cando a administración confiscou ilegalmente os montes veciñais en man común, e, outras veces, de contratos que vencen en virtude da lexislación vixente”: “Todas estas situacións sempre se abordan cunha nova negociación na que se actualizan as condición e se busca dar continuidade ás actividades tendo presentes os intereses comunitarios”.

Argumentan que, en el caso de las familias, en la mayoría de las ocasiones, la coyuntura se asocia a cesiones “en precario” del monte comunal a gente con escasos recursos que, “por un motivo ou outro, acabaron sendo tomadas como apropiacións indebidas e, ao terse que regularizar pola lexislación vixente, ocasionan a necesidade de buscar solucións do estilo de permutas de terreo”. “É o habitual agás nalgúns casos puntuais que non están dacordo e rematan en litixio”, señalan en un comunicado antes de anotar que la seguridad jurídica “debe protexer a institución veciñal e non intereses particulares”. “Os montes veciñais en man común seguen sendo inalienables e indescritibles”, apostillan.

Las entidades convocantes del acto y las que lo respaldaron, que pusieron en valor el trabajo realizado durante años para la ordenación y cuidado de los montes, mostraron su “completo desacordo” con las “manifestacións” de la Consellería do Medio Rural y la Xunta al respecto de la futura ley que regulará los montes vecinales, en elaboración.

Anotan que el gobierno gallego indicó que deberá “dar unha resposta que dea satisfacción a todos os afectados –vivendas, instalacións industriais, equipamentos públicos– e, se non é posible –o consenso–, está a capacidade de gobernar e tomar decisións sobre o monte veciñal que xa non se usa como tal”. “Considérase unha falta de respecto absoluto para unha morea de comuneiros e comuneiras que seguen a traballar de xeito desinteresado polo ben común”, indican. Uxío González, presidente de la Mancomunidade de Montes de Vigo, rechazó que las amenazas de “deslocalización” de empresas y pérdidas de empleos estén relacionadas con los vecinos.

Manifiesto

Los convocantes presentaron un manifiesto con la intención de que se reconozca la función social de las Comunidades de Montes Veciñais de Man Común, se consolide el carácter germánico de los terrenos, se mantengan con su papel los Jurados Provinciales de clasificación de los montes vecinales, se garantice en el texto legal la declaración de nulos de pleno derecho los actos de disposición llevados adelante antes de que los montes fuesen declarados como vecinales en mano común y se permita que se cumpla la legislación que les da a las CMVMC la capacidad para negociar con los agentes económicos los diversos usos del suelo y no solo el forestal.

Destacan, finalmente, que el proceso de normalización del monte vecinal en mano común “aínda non se pechou e subsisten situacións de abusos e usurpacións”.